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12:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Пожуём — увидим. Почему врачи всё чаще навязывают нам вредные продукты?

Тема питания и продуктов становится скандальной. На наших глазах пропагандируют опасные советы и полезное превращают во вредное.

Как не запутаться в этой информации, рассказывает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. Сеченова (Сеченовский университет) Алексей Буеверов.

Овощная жвачка

Александр Мельников, «АиФ»: Один американский врач на полном серьёзе советует чаще глотать жвачку, якобы в ней так много полезной клетчатки, что она заменяет овощи.

Алексей Буеверов: Может, имеется в виду жвачка, которую жуют коровы? В ней действительно клетчатки масса. А в обычной жевательной резинке клетчатки нет совсем. В эпоху Интернета в этом может убедиться каждый, так как её состав не секрет. Как нет в ней и других полезных компонентов овощей, например важнейших для нас антиоксидантов. Зато в медицинской литературе описан случай, когда девушка глотала ежедневно примерно по 5 пластинок, и у неё в желудке сформировался безоар (инородное тело) из слипшейся жевательной резинки. Чаще так бывает у детей. Известны случаи, когда у них в толстой кишке образовывались огромные конгломераты из слипшихся кусков жевательной резинки. Они приводили к тяжёлым запорам, и их удаляли с помощью эндоскопов, но только под наркозом.

— Говорят также, что специи и пряности безвредны для желудка и печени. Всегда считалось наоборот.

— Специи и пряности могут быть вредны в двух аспектах. Первый — они повышают аппетит и тем самым способствуют увеличению веса из-за переедания. Второй — некоторые больные функциональной диспепсией (это то, что раньше называли хроническим гастритом) плохо их переносят. Но в остальном для желудка и печени они не вредны. Более того, они содержат некоторые полезные биоактивные вещества и антиоксиданты.

Польза из вреда

— Можно пообедать фастфудом без вреда для здоровья?

— Купите салат и булочку с котлетой. Верхнюю половину булочки выкиньте, а ещё лучше вообще заменить её на цельнозерновой хлеб. Вполне приличный обед получится.

— Вино или коньяк? Какие алкогольные напитки менее вредны?

— Вот как алкогольные напитки выглядят по убыванию вредности: сладкие алкогольные коктейли, крепкие напитки, пиво, натуральное сухое вино. В коктейлях страшное сочетание для печени — алкоголь плюс фруктоза. Вместе они способствуют не только отложению избыточного жира в печени, но и её воспалению, то есть развитию стеатогепатита. К крепким напиткам быстрее возникает привыкание, и большая доза этанола повышает риск алкогольного гепатита. В вине есть даже полезные вещества, например антиоксидант ресвератрол. Но польза возможна только при умеренном потреблении, это не больше 150 мл в день сухого вина для женщин и 300 мл — для мужчин, но при условии, что принимают это не чаще 5 дней в неделю.

— Лекарства и алкоголь действительно несовместимы или есть препараты, во время лечения которыми можно выпивать?

— Врачи действительно не рекомендуют сочетать алкоголь с лекарствами, но основная причина не в их опасном взаимодействии, а в том, что пьяный больной забудет об очередном приёме лекарств. И вот это может быть реально опасно, например, при лечении такими антибиотиками, которые назначают строго по часам. А число лекарств, несовместимых с алкоголем, не так уж и велико. В первую очередь это обычный парацетамол, которым снижают температуру и лечат различные боли. При их сочетании повышается риск тяжёлого поражения печени, вплоть до её некроза при передозировке. Во-вторых, снотворные, успокоительные, антидепрессанты и другие психотропные препараты. Может быть нежелательное усиление эффекта. Опасно сочетание алкоголя с некоторыми антибактериальными средствами. Например, с метронидазолом возникает так называемый антабусный эффект — это когда завтрашнее похмелье развивается сегодня, в день приёма спиртного и лекарства. Это даже используют в лечении алкоголизма, вырабатывая отвращение к спиртному.

— Говорят, что соленья, которые делали традиционно открытым способом (под гнётом), полезнее современных маринадов в банках.

— Такие квашеные овощи — источник органических кислот, витаминов и микроэлементов. Кроме того, в них есть полезные молочнокислые бактерии, именно они и сквашивают овощи и даже фрукты (раньше их квасили почти все, а не только яблоки, как сейчас). Эти бактерии участвуют в процессе пищеварения и являются антагонистами болезнетворной микрофлоры — препятствуют её активации в кишечнике. В стерилизованных маринадах их нет. Но вот в кисломолочных продуктах примерно такие же полезные бактерии есть. И к тому же в них меньше соли.

— На днях по ТВ был триллер про свёклу. Она оказалась чемпионом по содержанию нитратов и самым опасным продуктом. Сказали, что нитраты связываются с кровью и вызывают кислородное голодание.

— Она действительно чемпион по нитратам, и поэтому её весьма активно изучают на Западе. Есть серьёзные работы, где свекольным соком лечат гипертоников и применяют его, по сути, как допинг — он улучшает выносливость и работу мускулатуры при беге. И всё дело именно в нитратах, эти эффекты обусловлены ими. Всё больше данных о том, что нитраты полезны, это тоже за рубежом очень активно изучают. А кислородное голодание — действительно главный симптом отравления нитратами. Но для этого их нужно очень много.

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