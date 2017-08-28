Минприроды предложило разрешить сплошные рубки возле Байкала

Источник: РИА "Новости"

Поправки к закону также допускают перевод земель лесного фонда в промышленные, если это необходимо для обслуживания Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. В Минприроды уверены, что законопроект учел все возможные риски злоупотреблений, и ожидают скорого внесения его в Госдуму.

Видео Берег Байкала усыпан свалками

Министерство природных ресурсов завершило работу над поправками к закону «Об охране озера Байкал», получило одобрение документа от профильных ведомств и направило его в правительство РФ. Документ разрешает сплошные рубки горелых лесов в центральной экологической зоне Байкала (сейчас они запрещены статьей 11 ФЗ № 94). Также предписывается в течение года после санитарной рубки проводить лесовосстановление «основными лесными древесными породами».

— Более 100 тыс. га в Бурятии — практически полностью выгоревший лес, — пояснил «Известиям» министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. — Санитарные рубки необходимы, так как «горельники» — источник распространения вредителей леса и, по сути, условие для возникновения и молниеносного распространения пожаров. Очевидно, наша задача — полностью исключить злоупотребления, чтобы под видом «горельников» не вырубались здоровые леса.

По словам министра, помимо соответствующих норм Уголовного кодекса, предусматривающего тюремные сроки за такие нарушения, Лесной кодекс и подзаконные акты предусматривают требования к публичности действий властей. Проведение подобных рубок возможно только на основании актов обследований, которые в обязательном порядке размещаются на сайтах региональных органов власти для проведения общественной экспертизы. Сергей Донской особо подчеркнул, что законопроект предусматривает обязательное лесовосстановление после проведения сплошных санитарных рубок.

В Госдуме пока не берутся комментировать документ, так как он еще не поступал на рассмотрение депутатов, но согласны с необходимостью разрешить сплошные рубки горелого леса.

— Они помогут сохранить леса от пожаров, которые ежегодно наносят серьезный ущерб прибайкальским регионам: Иркутской области, Республике Бурятия, — сказал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. — Мы будем внимательно рассматривать этот законопроект. Нужно проработать вопрос о серьезных механизмах контроля необходимости рубок. Мы знаем немало примеров, когда под видом санитарных мероприятий вырубается здоровый лес или освобождаются земли под застройку.

Член совета при Совете Федерации по аграрной политике и природопользованию Владислав Жуков подтвердил, что сгоревшие леса могут представлять опасность для экосистемы Байкала и необходимо содействие их восстановлению.

— Сгоревшие леса сами восстанавливаются слишком долго. Но без них на местном специфическом рельефе возникает опасность деградации ландшафта за счет эрозии почвы. Это может повлиять на всю экосистему Байкала. Нужно освобождать лес от золы и горелой древесины, рекультивировать почву, проводить принудительное озеленение, что и предусмотрено законопроектом. Высадка нехвойных пород оправдана тем, что с их помощью леса восстанавливаются быстрее, — отметил сенатор.

Экологи Общероссийского народного фронта (ОНФ) видят опасность законопроекта именно в отсутствии надлежащего госконтроля.

Самым слабым звеном они называют лесопатологов, которые не несут никакого наказания за выдачу ложных заключений о состоянии леса. В таких условиях разрешение на сплошные рубки само по себе может стимулировать пожары. В качестве доказательства эксперты приводят пример Иркутского района (самого большого района Иркутской области), где в 2015 году был введен мораторий на сплошные рубки.

— На протяжении длительного времени мы фиксировали в Иркутском районе реализацию преступной схемы по отчуждению древесины, — рассказал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. — Некие лица, аффилированные с органами власти, устраивали верховые и низовые пожары, затем получали деньги на санитарно-оздоровительные мероприятия, вырубали древесину как неликвидную и продавали ее. Заключение о неликвидности древесины делали лесопатологи. Получается, что на лесе зарабатывали несколько раз. С момента введения моратория за неполный год площадь пожаров в Иркутском районе уменьшилась в 80 раз. Пожары просто перестали быть выгодными.

По мнению специалистов, прежде чем разрешать санитарные рубки, нужно обеспечить неотвратимость наказания для лесопатологов: установить уголовную ответственность, прописать процедуру отстранения от должности на несколько лет, создать институт, который лицензировал бы эту деятельность.

Вместо затрат на сплошные рубки ОНФ предлагает вкладываться в создание кедровых питомников.