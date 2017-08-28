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04:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровские военные выступили на фестивале «Труба мира — 2017» в Шанхае

В минувшие выходные, 26−27 августа, военный оркестр штаба Восточного военного округа РФ под руководством его художественного руководителя майора Павла Сергиенко представил Россию на четвертом фестивале военных оркестров стран ШОС «Труба мира — 2017», сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на ТАСС.

В этом году на фестивале, который впервые был организован в Шанхае, свой репертуар местной аудитории также представили военные музыкальные коллективы из Китая, Киргизии, Пакистана и Таджикистана.

Как рассказал Сергиенко, оркестр ВВО уже не в первый раз выступает перед китайской аудиторией. Этот же коллектив представлял Россию на первом международном фестивале военных оркестров стран ШОС, который состоялся после антитеррористических учений организации «Мирная миссия — 2014» на полигоне Чжучжихэ в КНР. Впоследствии фестиваль превратился в ежегодное мероприятие и проходил в Петербурге в 2015 году, а также в Астане в 2016-м.

«У нас большой оркестр, что позволяет играть разную программу. На этом фестивале мы исполняем, скажем так, основное произведение “Фантазию о российском Дальнем Востоке”. Мы затрагиваем период от начала XX века и до сегодняшнего времени», — рассказал Павел Сергиенко, добавив, что в числе исполненных произведений, которые вошли в данную фантазию, были «Шуми Амур», «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед», «Полюшко-поле» и «Вставай страна огромная». «Это была большая развернутая фантазия в хорошей аранжировке», — уточнил художественный руководитель коллектива.

«Фестиваль международный и, естественно, мы представляем Россию, поэтому русские темы в любом случае мы должны играть», — сказал Сергиенко, обратив внимание, что некоторые иностранные коллективы исполняют на международных фестивалях популярные темы других стран. «Но мы не придерживаемся такой позиции и показываем свои песни, начинаем с патриотической песни о российской армии и заканчиваем традиционным для всех иностранцев “Прощанием славянки”. Это традиционная классика, без которой не может обойтись русский военный оркестр за рубежом», — пояснил худрук, уточнив, что весь репертуар для нынешнего фестиваля носил военно-патриотический характер.

В Шанхае военные оркестры дважды выступили на сцене стадиона «Юаньшэнь» в новом районе Пудун, а также прошли марш-парадом по одной из городских улиц. Следующий подобный фестиваль, по информации китайской стороны, может пройти летом 2018 года в Пекине.

Напомним, во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017». В торжественной церемонии прошедшей в Доме офицеров Тихоокеанского флота приняли участие представители командования Восточного военного округа, Тихоокеанского Флота, руководства ВПК, а также представители научной сферы и высших учебных заведений.

Екатерина Брязгунова

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