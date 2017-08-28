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07:27 (мск), источник: Nur.kz

Рамзан Кадыров опубликовал видео с роскошной свадьбы племянника

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил на своей странице в Instagram видео со свадьбы своего племянника, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Сегодня мы сыграли свадьбу дорогого племянника Ясина Закриева и Элины Мухадаевой. На ней присутствовали наши многочисленные родственники, друзья. Торжество получилось очень красочным и соответствующим нашим традициям. Мы с дорогой мамой Аймани Несиевной и дорогим дядей Магомедом Абдулхамидовичем поздравили с женитьбой сына мою дорогую сестру Зулай Ахматовну, пожелали взаимопонимания и благополучия молодоженам!» — рассказал о празднике Кадыров.

На видео можно увидеть не только жениха с невестой, красоту которой по достоинству оценили пользователи, но и свадебный кортеж, состоящий из Rolls-Royce и других люксовых автомобилей, впечатливший Сеть.

Размах, с которым было проведено торжество удивил комментаторов, и многие посоветовали быть скромнее — «ведь кризис в стране». Впрочем, им ответили, что на Кавказе к свадьбам особое отношение и подготовка к ним начинается задолго до знаменательной даты.

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