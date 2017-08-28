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05:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутян приглашают на встречу с писателем Львом Анисовым

В «Молчановке» 9 сентября в рамках IV межрегиональной научно-практической конференции «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительской деятельности православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке XIX — нач. XX века» в клубе «Свободный литературный микрофон» состоится творческая встреча с писателем Львом Михайловичем Анисовым. Начало — в 18:00.

Лев Михайлович представит посетителям областной библиотеки книгу «Просветитель Сибири и Америки», посвященную жизни и деятельности великого русского миссионера — святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского. По словам организаторов мероприятия, Редкие воспоминания современников, многочисленные письма митрополита Иннокентия, документы, используемые автором книги, воссоздают живой образ этого замечательного подвижника.

На встречу приглашаются все желающие. Вход на мероприятие свободный.

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