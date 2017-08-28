Иркутян приглашают на встречу с писателем Львом Анисовым
В «Молчановке» 9 сентября в рамках IV межрегиональной
В «Молчановке» 9 сентября в рамках IV межрегиональной
Лев Михайлович представит посетителям областной библиотеки книгу «Просветитель Сибири и Америки», посвященную жизни и деятельности великого русского миссионера — святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского. По словам организаторов мероприятия, Редкие воспоминания современников, многочисленные письма митрополита Иннокентия, документы, используемые автором книги, воссоздают живой образ этого замечательного подвижника.
На встречу приглашаются все желающие. Вход на мероприятие свободный.