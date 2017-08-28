Омские школьники в день знаний определят чемпиона по вращению спиннеров
Наш город входит в первую тройку мегаполисов, где эта игрушка наиболее популярна.
Наш город входит в первую тройку мегаполисов, где эта игрушка наиболее популярна.
Чемпионат по вращению спиннеров пройдёт в Омске в день знаний. Соревнования 1 сентября проводит один из крупных торговых комплексов города, пишет «Ом1».
Победителям обещают серьёзные призы, среди них Sony Playstation 4 и iPad mini. Чтобы принять участие в конкурсе нужно лишь снять видеоролик, во время которого продемонстрировать все трюки, которые участник чемпионата умеет показывать с крутящейся игрушкой. Также во время ролика соискатель должен рассказать почему он хочет стать одним из участников чемпионата.
Отметим, что в начале лета Омск попал в список трёх городов, где мода на спиннеры стала наиболее массовой. Поэтому можно ожидать серьёзного наплыва желающих поучаствовать в чемпионате по кручению этой игрушки.
Отметим, что в Омске спиннер стал даже носителем политической агитации. Одна из партий выпустила игрушки со совим логотипом к выборам 10 сентября, на которых омичи выберут депутатов Омского городского совета. А известный микроминиатюрист Анатолий Коненнко создал самый маленький спиннер в мире.
Напомним, что спиннер — это развлекательная вращающаяся игрушка. Считается, что его вращение может успокаивать в стрессовых ситуациях. Игрушка была изобретена ещё в 1990-х годах, но стала популярной в 2017.