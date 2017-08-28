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07:22 (мск), источник: АиФ Омск

Омские школьники в день знаний определят чемпиона по вращению спиннеров

Наш город входит в первую тройку мегаполисов, где эта игрушка наиболее популярна.

Чемпионат по вращению спиннеров пройдёт в Омске в день знаний. Соревнования 1 сентября проводит один из крупных торговых комплексов города, пишет «Ом1».

Победителям обещают серьёзные призы, среди них Sony Playstation 4 и iPad mini. Чтобы принять участие в конкурсе нужно лишь снять видеоролик, во время которого продемонстрировать все трюки, которые участник чемпионата умеет показывать с крутящейся игрушкой. Также во время ролика соискатель должен рассказать почему он хочет стать одним из участников чемпионата.

Отметим, что в начале лета Омск попал в список трёх городов, где мода на спиннеры стала наиболее массовой. Поэтому можно ожидать серьёзного наплыва желающих поучаствовать в чемпионате по кручению этой игрушки.

Отметим, что в Омске спиннер стал даже носителем политической агитации. Одна из партий выпустила игрушки со совим логотипом к выборам 10 сентября, на которых омичи выберут депутатов Омского городского совета. А известный микроминиатюрист Анатолий Коненнко создал самый маленький спиннер в мире.

Напомним, что спиннер — это развлекательная вращающаяся игрушка. Считается, что его вращение может успокаивать в стрессовых ситуациях. Игрушка была изобретена ещё в 1990-х годах, но стала популярной в 2017.

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