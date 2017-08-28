Омские школьники в день знаний определят чемпиона по вращению спиннеров

Чемпионат по вращению спиннеров пройдёт в Омске в день знаний. Соревнования 1 сентября проводит один из крупных торговых комплексов города, пишет «Ом1».

Победителям обещают серьёзные призы, среди них Sony Playstation 4 и iPad mini. Чтобы принять участие в конкурсе нужно лишь снять видеоролик, во время которого продемонстрировать все трюки, которые участник чемпионата умеет показывать с крутящейся игрушкой. Также во время ролика соискатель должен рассказать почему он хочет стать одним из участников чемпионата.

Отметим, что в начале лета Омск попал в список трёх городов, где мода на спиннеры стала наиболее массовой. Поэтому можно ожидать серьёзного наплыва желающих поучаствовать в чемпионате по кручению этой игрушки.

Отметим, что в Омске спиннер стал даже носителем политической агитации. Одна из партий выпустила игрушки со совим логотипом к выборам 10 сентября, на которых омичи выберут депутатов Омского городского совета. А известный микроминиатюрист Анатолий Коненнко создал самый маленький спиннер в мире.