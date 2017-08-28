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06:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Стивидоры Находки высадят аллею

В сентябре в Находке откроется новая аллея, протяженностью 800 метров. Программа по благоустройству и озеленению здесь проводится на основе государственно-частного партнерства с привлечением средств стивидорных компаний города, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на краевую администрацию.

Сегодня на территории Находки открытой перевалкой угля занимаются 10 стивидорных компаний. В рамках исполнения комплексного плана по снижению негативных последствий открытой перевалки угля стивидоры устанавливают новое оборудование по пылеподавлению, строят защитные сооружения, закупают коммунальную технику, а также благоустраивают городские территории. План поручил разработать еще в феврале 2017 года глава региона Владимир Миклушевский, когда собрал за одним столом стивидоров, представителей органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов.

Стивидоры уже ввели в эксплуатацию 15 единиц специального оборудования — пылеподавляющих пушек, снегогенераторов, передвижных поливочных комплексов. Также на территориях углепогрузочных терминалов Находки ведутся строительно-монтажные работы по модернизации пылезащитной инфраструктуры.

«Выполнен монтаж 330 квадратных метров пылеветрозащитных экранов и защитные пологи, которые исключают попадание угля в акваторию бухты Врангель», — сообщил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Александр Коршенко.

Руководитель ведомства добавил, что также завершены работы по увеличению высоты пылезащитного ограждения до 17 метров протяженностью 90 метров вдоль, установлен второй контур пылезащитной сетки.

«Специалисты смонтировали игровые комплексы и уличные тренажеры, укладывают специальное мягкое покрытие. Рабочие возводят подпорные стенки и ограждения для клумб, выполняют декорирование камнем существующих элементов инфраструктуры, разбивают пешеходные дорожки и укладывают брусчатку», — рассказал Александр Коршенко.

Всего портовики инвестировали в этот проект 10 миллионов рублей. Новая зона отдыха откроется в начале сентября. Кроме того, более 10 городских парков и аллей включены в план благоустройства Находки, средства на реализацию которого направят стивидоры.

Исполнение комплексного плана находится на постоянном контроле администрации региона и лично губернатора Владимира Миклушевского.

Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно отмечал, что в крае приветствуется работа бизнеса, который соответствует нескольким основным критериям: создает рабочие места, платит легальную зарплату, налоги и не вредит экологии.

Отметим, что вопрос экологического состояния Находки вошел в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Михаил Грач

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