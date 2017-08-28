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07:07 (мск), источник: Nur.kz

В Кызылорде вороны «захватили» аллею государственных символов

Черная стая в несколько десятков птиц практически оккупировала аллею госсимволов Казахстана в Кызылорде, на строительство которой потратили порядка 325 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

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фотографий
12
фотографий

Вороны не боятся людей, лениво отлетая на несколько метров. Птицы спокойно расхаживают по постаменту флагштока, по газону, заняв несколько скамеек, и взяв в полукруг символы государственности.

Здесь не часто бывают люди, потому что большую часть времени площадь заперта на висячий замок.

Как объяснили в городском акимате, после открытия площади вандалы несколько раз вырывали буквы из текстов на стеле, оставляли различные надписи. Работы по восстановлению прежнего вида весьма дорогостоящие.

Поэтому было принято решение — открывать площадь в дни проведения официальных мероприятий, по просьбам населения, например, для новобрачных и туристов.

Корреспонденту Nur.kz повезло, в день визита на площадь, группа рабочих занималась поливом зеленых насаждений и уборкой мусора. Так нам удалось попасть на закрытый в остальные дни объект.

Площадь государственных символов в Кызылорде построили в 2016 году, ко дню города и к 25-летию независимости Казахстана. Центральными объектами площади является 60-метровый флагшток, стела с изображением Герба, тексты Гимна и историей их создания.

Площадь построили на въезде в областной центр со стороны аэропорта, недалеко от плотины.

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