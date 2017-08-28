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07:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Житель Петропавловска строит музей СССР

АСТАНА, 28 авг — Sputnik, Елена Бережная. Житель Петропавловска строит музей Советского Союза, который будет располагаться на участке возле его дома, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Коллекционировать все, что связано с советской эпохой, ветеран спорта, полковник таможенной службы и старший офицер областного департамента госдоходов Бауржан Кульжанов начал в конце 90-х годов. Коллекция началась с Владимира Ильича, точнее — с его памятника. Когда по всей стране повально демонтировали монументы вождя пролетариата, Бауржан Кульжанов одного такого Ленина пожалел и увез домой. В полный рост ставить не стал, а сделал бюст и установил его на постаменте прямо у входа во двор. Теперь Владимир Ильич встречает всех гостей Кульжановых.

После этого случая большие и маленькие статуэтки Ленина стали приносить в дом все знакомые Бауржана Ниязовича. А один из друзей подарил огромную картину, ее случайно нашли в подвале областного тубдиспансера. Когда-то за огромные деньги ее специально заказывали в Москве, а в наше время за ненадобностью тоже собирались выбросить, но вовремя вспомнили про хранителя советского прошлого. Отреставрированное полотно с изображением Ленина теперь гордость коллекционера. И место для него выбрано особое — в домашнем кабинете.

Завершают композицию еще пара свидетелей советской эпохи: красно-золотое знамя города и прилагавшиеся к нему документы. Когда партию расформировывали, Кульжанов решил, что кто-то должен их сохранить. Теперь почетный гражданин Петропавловска шутит, что пока знамя в его надежных руках, город может спать спокойно.

«Я могу сказать честно, что тоскую по советскому прошлому. Мне нравилось жить и в то время, и на сегодняшний день я не жалуюсь. Но все же часть своей жизни я посвятил комсомольской партийной работе, поэтому в Стране Советов осталась частичка меня», — признается Бауржан Кульжанов.

Экспонаты будущего музея — тысячи предметов, рассказывающих о партии и комсомоле, размещаются не только в рабочем кабинете, но и в других комнатах дома, во дворе и даже в подвале.

Особый почет — Героям Советского Союза. Кульжанов признается, что горд носить имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, панфиловца, участника битвы за Москву, писателя Бауржана Момышулы. Коллекционер собирает не только вещи, связанные с его кумирами, но и информацию. Много читает и готов рассказывать о Героях часами.

К слову, во дворе Кульжановых установлен флагшток, и 9 мая здесь развивается флаг Советского Союза, в память о победе советского народа над фашизмом.

Есть место в музее Кульжанова и героям советских фильмов. Например, коллеги, когда в 2014 году в Казахстане реорганизовали таможенную службу, подарили коллекционеру памятник персонажу фильма «Белое солнце пустыни» — бывшему таможеннику Павлу Артемьевичу Верещагину. На памятном камне выгравировано крылатое выражение из любимого всеми фильма: «Я мзду не беру — мне за Державу обидно!».

Но большая часть экспонатов этого музея посвящена советскому спорту. Первая ассоциация с ним — Олимпиада-80. Символ олимпиады — Мишка — смотрит с каждой полки. Одного из Москвы коллекционер привез сам, остальных — подарили позже. Впрочем, здесь имеются сувениры со всех семи Олимпийских игр, на которых побывал Бауржан Кульжанов.

Здесь же фотографии спортсменов советских времен, многочисленные кубки, медали, значки и целая коллекция шайб. Одна из них, с надписью «1983», во время хоккейного матча Международного турнира на призы газеты «Известия», проходившего в Москве, вылетела на трибуну и упала прямо у ног Кульжанова.

Конечно, множество экспонатов связано с его любимым видом спорта. Бауржан Ниязович с юности занимается национальной борьбой. Потому особую любовь питает к статуэткам, зафиксировавшим моменты борьбы. Но главная гордость Кульжанова — бюст кумира Ивана Поддубного. К слову, единственный в Казахстане. Его для будущего музея он заказал у местного мастера. Это копия памятника, установленного борцу в Ейске.

«В этом году поставил. Многие спортсмены его еще не видели. Для чего я это сделал? Я мечтаю, что когда будут проходить соревнования у нас по борьбе, мы в качестве воспитательного момента будем приводить сюда мальчишек, рассказывать, что был такой спортсмен, на которого мы все равнялись. Чемпионов будем здесь фотографировать, проводить возложение венков. Я еще планирую установить здесь, у постамента, штангу. Тем более что у памятника Поддубному в Ейске лежит похожая», — отмечает коллекционер.

Украшает экспозицию коллекционера статуя еще одного силача. К 90-летию ДСО «Динамо» бывшему руководителю этого общества Бауржану Кульжанову председателем областного Совета общества генерал-майором Бериком Биляловым была подарена скульптура знаменитого казахского палуана Хаджимукана. И это неслучайно, ведь именно Бауржан Ниязович в 1976 году стал первым обладателем приза Хаджимукана в северном регионе.

Отдельную комнату в доме Кульжановых занимает музей-юрта. В полукруглой пристройке все прошлое этой семьи до 12-го колена, как и положено у казахов. Делал для детей и внуков. Здесь же можно узнать о казахских обычаях и традициях, национальных героях, поэтах, писателях и исторических личностях. Есть даже свой «Золотой человек».

«Дети должны знать историю своей страны, и своей семьи в частности. Признаюсь честно, я сам задумался об этом поздно. Когда была в живых бабушка, не успел многого у нее расспросить, теперь об этом сильно жалею. Поэтому сейчас стараюсь, чтобы внуки как можно раньше поняли, насколько важно знать свои корни и уважать предков, помнить прошлое, особенно сегодня, когда каждый стремится переписать историю под себя», — делится Кульжанов.

Экспонаты уже не умещаются в доме, поэтому коллекционер решил построить музей на пустыре у дома. Мысль открыть музей пришла в 2015 году, когда во время Параолимпийских игр в Сочи он посетил частный музей Советского Союза. По приезду домой решил, что у него экспонатов наберется не меньше, — смело взялся за дело.

Сейчас он расчищает и облагораживает территории. По периметру высадил елочки, уже поставил несколько постаментов. Позже здесь появится павильон, где и будут собраны все экспонаты.

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