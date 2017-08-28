В областной столице открылся фонтан «Сила шахтерских традиций»
Открытие светомузыкального фонтана было приурочено к 70-летию празднования Дня шахтера.
Открытие светомузыкального фонтана было приурочено к 70-летию празднования Дня шахтера.
В честь празднования 70-летия Дня шахтера в областной столице открылся светомузыкальный фонтан «Сила шахтерских традиций».
Фонтан подарили городу угольные компании Кузбасса, сообщает
Также завершилась реконструкция площади возле кузбасской филармонии. На ней появились питерские чугунные фонари, парковые диваны, брусчатка и новый газон.