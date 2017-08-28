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05:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В областной столице открылся фонтан «Сила шахтерских традиций»

Открытие светомузыкального фонтана было приурочено к 70-летию празднования Дня шахтера.

В честь празднования 70-летия Дня шахтера в областной столице открылся светомузыкальный фонтан «Сила шахтерских традиций».

Фонтан подарили городу угольные компании Кузбасса, сообщает пресс-служба городской администрации. Саму идею установки фонтана предложил губернатор области Аман Тулеев. Автором композиции является скульптор Антон Тырышкин, выпускник Кемеровского областного художественного училища и Красноярского художественного института. В фонтане 200 струй различной архитектуры, которые имеют звуковое и световое сопровождение.

Также завершилась реконструкция площади возле кузбасской филармонии. На ней появились питерские чугунные фонари, парковые диваны, брусчатка и новый газон.

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