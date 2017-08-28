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06:21 (мск), источник: ТАСС

Дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Облачная, сырая и прохладная погода ожидается в московском регионе в понедельник, сообщили в Росгидромете.

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Источник: Reuters

«Днем будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 13−15, по области — от 11 до 16 градусов. Ветер северной четверти 6−11 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник ночью местами вновь пройдет дождь. В столице столбики термометров покажут 8−10, по области — от 5 до 10 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 15−17, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов. Ветер северной четверти 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/ с.

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