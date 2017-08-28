В окрестностях Красноярска туристы обнаружили следы медведей

Источник: Фото: Александр Буко

«В районе второй Сопки, как идти по красной маркированной тропе через лыжные трассы к ЛЭП в сторону смотровой, были обнаружены множество следов медведей. По следам видно, что медвежонок и крупный медведь или медведица. По счастливой случайности я не наткнулся на них, был слышен рев. Ниже по тропе его испугали мотоциклисты, пришлось обходить это место стороной и вернуться обратно», — рассказывает красноярец.

Другой пользователь Сети сообщает, что видела хищников на территории Гремячей гривы. Женщина едва не встретилась с медведями на прогулочных тропах.

«Я сегодня чуть лоб в лоб не столкнулась с медведицей и медвежонком. На мое счастье медвежонок сидел на дереве и оно сильно раскачивалось. Это позволило мне заметить их раньше чем они меня. Когда удирала на дороге, увидела след, а до этого не обращала внимания на следы», — сообщает она.