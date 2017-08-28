Погода 28 августа: жара, местами гроза
В понедельник, 28 августа, на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, передает «Казгидромет».
В понедельник, 28 августа, на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, передает «Казгидромет».
Только на севере пройдут кратковременные дожди с грозами.
В Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областях местами сохраняется сильная жара. В Акмолинской, Костанайской,
В Астане переменная облачность, днем дождь с грозой, до +33.