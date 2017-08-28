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07:21 (мск), источник: 365info.kz

Погода 28 августа: жара, местами гроза

В понедельник, 28 августа, на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, передает «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 69% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: 365info.kz

Только на севере пройдут кратковременные дожди с грозами.

В Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областях местами сохраняется сильная жара. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ветер усилится до 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской области — ветер до 20 м/с, местами гроза. В Алматы переменная облачность, без осадков, до +32..

В Астане переменная облачность, днем дождь с грозой, до +33.

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