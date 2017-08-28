Погода 28 августа: жара, местами гроза

В Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областях местами сохраняется сильная жара. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ветер усилится до 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской области — ветер до 20 м/с, местами гроза. В Алматы переменная облачность, без осадков, до +32..



В Астане переменная облачность, днем дождь с грозой, до +33.