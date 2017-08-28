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07:03 (мск), источник: Kazinform

В ряде населенных пунктов Атырауской области отключат ТВ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — С 4 по 11 сентября в 8 населенных пунктах Атырауской области отключат ТВ, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В рамках реализации проекта “Национальная сеть цифрового телерадиовещания Республики Казахстан” на радиотелевизионных станциях (РТС) Атырауской области будут проводиться работы с отключением технических средств аналогового эфирного телерадиовещания», — проинформировали в пресс-службе АО «Казтелерадио».

4 и 5 сентября телеканалы не будут принимать жители поселка Макат, 6 — Кульсары, 7-Зинеден, 8-Жанааул, 9 — Индерборск, 10-Караколь и Миялы, 11-Сагиз. Отключения будут производиться с 9 до 10 по времени Астаны.

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