В ряде населенных пунктов Атырауской области отключат ТВ
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — С 4 по 11 сентября в 8 населенных пунктах Атырауской области отключат ТВ, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — С 4 по 11 сентября в 8 населенных пунктах Атырауской области отключат ТВ, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках реализации проекта “Национальная сеть цифрового телерадиовещания Республики Казахстан” на радиотелевизионных станциях (РТС) Атырауской области будут проводиться работы с отключением технических средств аналогового эфирного телерадиовещания», — проинформировали в
4 и 5 сентября телеканалы не будут принимать жители поселка Макат, 6 — Кульсары, 7-Зинеден, 8-Жанааул, 9 — Индерборск, 10-Караколь и Миялы, 11-Сагиз. Отключения будут производиться с 9 до 10 по времени Астаны.