Житель Иркутска приютил выброшенные книги
Создатель первого в Иркутске приюта для книг Евгений Гинтов спасает издания от уничтожения. На данный момент в его организации насчитывается 13 тысяч экземпляров.
Создатель первого в Иркутске приюта для книг Евгений Гинтов спасает издания от уничтожения. На данный момент в его организации насчитывается 13 тысяч экземпляров.
Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
— Идея создать приют пришла, когда я увидел как на иркутских дворах возле мусорных контейнеров лежат книги — не одна, не две, а сотни. Решил, что их надо приютить и дать им возможность для существования, — сказал Евгений Гинтов.
Организатор приюта отметил, что есть острая необходимость в дополнительных стеллажах для хранения литературы, поэтому он просит о помощи всех неравнодушных людей.