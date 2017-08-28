Сильное загрязнение воздуха заметили в Красноярске в воскресенье вечером
В трех районах Красноярска вечером 27 августа зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Об этом сообщает проект «Красноярск. Небо» в своем Instagram.
В трех районах Красноярска вечером 27 августа зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Об этом сообщает проект «Красноярск. Небо» в своем Instagram.
Поздним вечером в воскресенье датчики проекта в Октябрьском, Кировском и Свердловском районах показали «Сильное загрязнение» по шкале ВОЗ — концентрация загрязняющих веществ в воздухе составляла 104, 60 и 55 мкг/м³.
Рост выбросов в районах отметили с 20 до 22 часов. Концентрация везде поднялась с 20 единиц — выросла в 5 раз и 3 раза соответственно. К полуночи в Октябрьском районе сохранился сильный уровень загрязнения (68 единиц), другие датчики показывали небольшое загрязнение.
Добавим, в выходные был зафиксирован опасный уровень загрязнения в Кировском районе. Показатели достигали 158 мкг/м³.