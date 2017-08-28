В Омске предупредили о штрафе до 150 тысяч за перекрытие подъездов к домам

В МЧС по Омской области предупредили жителей, чтобы не загромождали проезды во дворах колесами и вкопанными клумбами. Дополнительные препятствия создают неправильно припаркованные машины. Это мешает спецтехнике. В противном случае обещан серьезный штраф.

— Проезды преграждают бетонными блоками, вкопанными в землю колесами и декоративными клумбами, а также неправильно припаркованным личным автотранспортом жильцов домов. Пожарные автомобили вынуждены искать объезды таких участков и прокладывать новые пути, в то время как пожар разгорается все сильнее и сильнее, создавая угрозу жизням, — объяснили в региональном МЧС.

Особенно остро проблема ощущается в садоводческих товариществах.

В ведомстве предупреждают, это административное нарушение несет за собой штраф.