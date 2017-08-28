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07:53 (мск), источник: Om1.ru

В Омске предупредили о штрафе до 150 тысяч за перекрытие подъездов к домам

Особенно злоупотребляют шинами и вкопанными клумбами в садоводческих товариществах.

В МЧС по Омской области предупредили жителей, чтобы не загромождали проезды во дворах колесами и вкопанными клумбами. Дополнительные препятствия создают неправильно припаркованные машины. Это мешает спецтехнике. В противном случае обещан серьезный штраф.

— Проезды преграждают бетонными блоками, вкопанными в землю колесами и декоративными клумбами, а также неправильно припаркованным личным автотранспортом жильцов домов. Пожарные автомобили вынуждены искать объезды таких участков и прокладывать новые пути, в то время как пожар разгорается все сильнее и сильнее, создавая угрозу жизням, — объяснили в региональном МЧС.

Особенно остро проблема ощущается в садоводческих товариществах.

В ведомстве предупреждают, это административное нарушение несет за собой штраф.

Для граждан он составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

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