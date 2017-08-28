Судебные приставы Башкирии размещают фото неплательщиков алиментов в многофункциональных центрах

Управление Федеральной службы судебных приставов по РБ разместило фотографии должников, находящихся в розыске, в многофункциональных центрах, центрах занятости населения почти по всем районам республики.

Пока в «черном списке» 120 человек. Цель этих мероприятий не дискредитировать человека, а найти его, в том числе с помощью населения. Как только разыскиваемое лицо будет обнаружено или самостоятельно явится на прием к судебным приставам, фото убирается, а розыск прекращается. Тем более в настоящее время, как пояснили в пресс-службе УФССП по РБ, имеются достаточные юридические основания для обработки и распространения персональных данных должников-граждан (в том числе биометрических) без их согласия, если это необходимо для своевременного и правильного исполнения требований исполнительных документов.

В связи с этим в ведомстве настоятельно рекомендуют должникам не скрываться от правосудия. Платить по долгам все равно придется. Дело в том, что взыскание алиментов — длящееся исполнительное производство. Выплата алиментов, согласно действующему законодательству, не имеет срока давности. Если алименты ребенку не выплачивались в период до совершеннолетия, они так и останутся за должником на всю жизнь. Судебный пристав-исполнитель будет работать с алиментообязанным гражданином до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.