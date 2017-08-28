Дожди зарядят на Среднем Урале до конца лета
День знаний озарит солнце.
День знаний озарит солнце.
Лето со «слезами на глазах» прощается со Свердловской областью — начавшаяся рабочая неделя будет дождливой, а жары не предвидится.
Днем 28 августа ожидается до плюс 22 градусов, на
29 августа столбики термометров покажут до 21 градуса выше нуля, ночью на севере и в горах — всего плюс 4. Местами пройдут дожди, а в отдельных районах прогремят грозы.
30 августа осадки сохранятся, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС.
В Екатеринбурге понедельник отметится грозой, во вторник, среду и четверг пройдут небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся максимум до 23 градусов вышке нуля.
1 сентября, по данным портала Gismeteo.ru, небесная канцелярия подарит школьникам солнечный день. Осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 24 градусов.