Снесут или нет? Что ждет частные дома, окруженные новостройками?

С 2008 года семья Проняхиных с улицы Луговой в Кемерове (в районе Знаменского кафедрального собора) выживает на «вечной стройке» нового микрорайона. Как кемеровчане борются с застройщиками, выясняла корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Не договорились.

Надпись «С новосельем!» на деревянном доме № 36, что совсем недалеко от собора, нельзя прочесть больше никак, кроме как с горечью. Это дом Сергея Проняхина. Когда здесь начинали строить микрорайон, жителям предлагали по три варианта квартир для переселения или деньги. Большинству соседей повезло, а Проняхиным нет — на их условия застройщик не пошёл. Четырём домочадцам (пожилая пара ветеранов и двое их взрослых детей, один из которых инвалид-колясочник) за дом площадью 36 кв. м предложили двушку, требующую косметического ремонта, на ул. Красноармейской. Семья от квартиры отказалась. Из-за нервотрёпки с переселением сначала скончался отец — ветеран войны, а позже — его сын-колясочник. «Такое ощущение, что власть ждёт, когда всех унесут на погост», — говорит Сергей Фёдорович, живший отдельно от родителей.

Следующим вариантом спустя пару лет, как раз к 9 Мая, стала трёхкомнатная квартира на ул. Дружбы, но предложение так и осталось устным, даже посмотреть его не дали. Теперь дом № 36 на Луговой вовсе не планируют сносить. По заключению сотрудников областного департамента строительства, сейчас оснований давать людям жильё по договору социального найма нет. Строить на этом месте никто ничего пока не планирует.

Старый дом требует ремонта, но хозяин боится что-то делать: вдруг решат сносить, разорят или сожгут?

«Мы боимся всего».

Такая же ситуация у жителей улиц 1-я, 2-я Заречная в районе областной больницы: старые деревянные дома стоят между новостроек. Что их ждёт? А семье Припусковых с ул. Кирзаводской, 19 (недалеко от ТРЦ «Лапландия) в 2013 году кинули письмо в почтовый ящик о том, что на их земле будут строить новый микрорайон и переселят всех. Пришлось идти в суд.

Жительница дома № 19 по ул. Кирзаводской Яна Припускова вспоминает, что в 2015 г. представители застройщика вызвали кирзаводчан на разговор. Припусковы просили по квартире каждой из трёх семей, проживающих в доме, однако строительной компании это показалось чересчур щедрым подарком. Дом наших героев площадью 48 кв. м сначала оценили в 2,5 млн рублей, потом в 1,8 млн, а у одиноких соседей жильё выкупали почему-то за 4−8 млн рублей. Независимые же специалисты, которых приглашали сами Припусковы, оценили стоимость участка и дома в 4 млн рублей. Ни застройщика, ни администрацию цена не устроила.

После этого кемеровчан жёстко потеснили. «В конце апреля поздно вечером рабочие приехали ломать соседский дом. Мы страшно испугались, выбежали, и я обомлела! Неужели нельзя было по-человечески приехать днём? Эту свалку до сих пор никто не убирает, несмотря на мои постоянные просьбы. Мои внуки вынуждены играть рядом с ней! Дом-дачу других соседей сломала битами компания неизвестных молодых людей в капюшонах. Я вызвала милицию, но парни успели сбежать. Спустя пару дней ещё одни соседи пережили пожар. Мы боимся за себя! Я родилась здесь, четыре поколения семей жило в этом доме, и я в шоке, что мне и моим детям приходится такое переживать», — рассказывает мама Яны Тамара Припускова.

Но сберечь свой несчастный дом Припусковым не удалось. Он попал под изъятие для муниципальных нужд, как объяснил председатель кемеровского КУМИ Александр Решетов.

И. о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области Владимир Шиманович добавляет, что такой вариант возможен лишь в исключительных случаях, если нет другого варианта строительства необходимых объектов. Под муниципальными нуждами понимаются потребности города, направленные на достижение общественно полезных целей. Но даже в этом случае собственнику отобранной земли положена компенсация.