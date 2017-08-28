Снесут или нет? Что ждет частные дома, окруженные новостройками?
Как выживают людей из новых микрорайонов?
Как выживают людей из новых микрорайонов?
С 2008 года семья Проняхиных с улицы Луговой в Кемерове (в районе Знаменского кафедрального собора) выживает на «вечной стройке» нового микрорайона. Как кемеровчане борются с застройщиками, выясняла корреспондент «АиФ — Кузбасс».
Не договорились.
Надпись «С новосельем!» на деревянном доме № 36, что совсем недалеко от собора, нельзя прочесть больше никак, кроме как с горечью. Это дом Сергея Проняхина. Когда здесь начинали строить микрорайон, жителям предлагали по три варианта квартир для переселения или деньги. Большинству соседей повезло, а Проняхиным нет — на их условия застройщик не пошёл. Четырём домочадцам (пожилая пара ветеранов и двое их взрослых детей, один из которых инвалид-колясочник) за дом площадью 36 кв. м предложили двушку, требующую косметического ремонта, на ул. Красноармейской. Семья от квартиры отказалась.
Следующим вариантом спустя пару лет, как раз к 9 Мая, стала трёхкомнатная квартира на ул. Дружбы, но предложение так и осталось устным, даже посмотреть его не дали. Теперь дом № 36 на Луговой вовсе не планируют сносить. По заключению сотрудников областного департамента строительства, сейчас оснований давать людям жильё по договору социального найма нет. Строить на этом месте никто ничего пока не планирует.
Старый дом требует ремонта, но хозяин боится
«Мы боимся всего».
Такая же ситуация у жителей улиц 1-я, 2-я Заречная в районе областной больницы: старые деревянные дома стоят между новостроек. Что их ждёт? А семье Припусковых с ул. Кирзаводской, 19 (недалеко от ТРЦ «Лапландия) в 2013 году кинули письмо в почтовый ящик о том, что на их земле будут строить новый микрорайон и переселят всех. Пришлось идти в суд.
Жительница дома № 19 по ул. Кирзаводской Яна Припускова вспоминает, что в 2015 г. представители застройщика вызвали кирзаводчан на разговор. Припусковы просили по квартире каждой из трёх семей, проживающих в доме, однако строительной компании это показалось чересчур щедрым подарком. Дом наших героев площадью 48 кв. м сначала оценили в 2,5 млн рублей, потом в 1,8 млн, а у одиноких соседей жильё выкупали
После этого кемеровчан жёстко потеснили. «В конце апреля поздно вечером рабочие приехали ломать соседский дом. Мы страшно испугались, выбежали, и я обомлела! Неужели нельзя было
Но сберечь свой несчастный дом Припусковым не удалось. Он попал под изъятие для муниципальных нужд, как объяснил председатель кемеровского КУМИ Александр Решетов.
И. о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области Владимир Шиманович добавляет, что такой вариант возможен лишь в исключительных случаях, если нет другого варианта строительства необходимых объектов. Под муниципальными нуждами понимаются потребности города, направленные на достижение общественно полезных целей. Но даже в этом случае собственнику отобранной земли положена компенсация.
Семья Припусковых сумела доказать в суде, что за дом и землю им полагается 4 млн рублей. В течение месяца они должны получить эту сумму и съехать.