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07:57 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в День города в усадьбах, дворцах и музеях пройдут более 60 свадеб

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 60 пар поженятся в усадьбах, музеях и дворцах Москвы в дни празднования 870-летия столицы 8 и 9 сентября, сообщается на сайте городской мэрии.

Источник: РИА Новости

«Марш Мендельсона зазвучит в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в Картинной галерее Ильи Глазунова. Кроме того, молодожены зарегистрируют браки в Петровском путевом дворце и особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре. Брачные церемонии проведут в усадьбах Кусково и Люблино, а также на территории гостиничного комплекса «Даниловский», — говорится в сообщении.

Всего в эти дни пройдут 62 свадебных церемонии, а до конца сентября на выездных площадках узами брака свяжут себя около 300 пар.

«Желание пожениться вне стен загса, особенно в День города, вполне естественно. Москва украшена цветами, и настроение праздника повсюду. К тому же на площадках для выездной регистрации всегда создают необычный антураж для церемоний. Например, в Московском зоопарке можно обменяться кольцами под цветочной аркой, а в музее-заповеднике “Коломенское” церемонии регистрации брака могут проходить в специально установленном свадебном шатре», — цитирует портал столичных властей начальника управления ЗАГС Москвы Ирину Муравьеву.

Всего, по данным ведомства, в этом году в дни празднования дня города планируют пожениться почти две тысячи пар.

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