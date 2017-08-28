Давку из-за бесплатного мороженого устроили новосибирцы
Бесплатная раздача мороженого привела к давке, в которой приняли участие сотни новосибирцев. Инцидент произошел 27 августа в парке культуры и отдыха «Березовая роща».
Бесплатная раздача мороженого привела к давке, в которой приняли участие сотни новосибирцев. Инцидент произошел 27 августа в парке культуры и отдыха «Березовая роща».
Угостить горожан мороженым решила в рекламных целях компания «Инмарко». Однако ситуация быстро
Ведущий шоу в отчаянии попытался выдворить голодных новосибирцев со сцены. «Ребятки, стоп! Со сцены все убежали, все убежали скорей! У нас здесь очень много аппаратуры, которая очень дорого стоит! И не дай бог
Очевидцы рассказали, что организаторы акции, желая держать людей на расстоянии от сцены, принялись кидать мороженое в толпу, «словно собакам». Счастливчики, схватившие лакомство, отходили в сторону, но желающих бесплатного угощения было намного больше, чем могло накормить «Инмарко».
К счастью, пострадавших в давке не было, но многие родители, не ожидавшие таких обстоятельств, торопились вывести детей из толпы.
Любители дармовых продуктов нередко устраивают давки, пытаясь получить бесплатно недорогой приз. Несколько лет назад гипермаркет «Гигант» объявил накануне Пасхи о распродаже куриных яиц по рублю за штуку. В результате горожане устроили настоящую давку с руганью и дракой пустыми коробками.
Еще один людской затор образовался в подземном переходе в центре Новосибирска после Парада Победы 9 мая 2017 года. Новосибирцам пришлось провести под землей в большой скученности около получаса.