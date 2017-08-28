Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Джей Томас
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
«Спокойно отстреляются и уйдут»: эксперты о новейших подлодках РФ
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
08:03 (мск), источник: VN.ru

Давку из-за бесплатного мороженого устроили новосибирцы

Бесплатная раздача мороженого привела к давке, в которой приняли участие сотни новосибирцев. Инцидент произошел 27 августа в парке культуры и отдыха «Березовая роща».

Угостить горожан мороженым решила в рекламных целях компания «Инмарко». Однако ситуация быстро из-под контроля организаторов акции — к сцене, где раздавали лакомство, ринулись сотни взрослых и детей. Действие сопровождалось визгом и свистом.

Ведущий шоу в отчаянии попытался выдворить голодных новосибирцев со сцены. «Ребятки, стоп! Со сцены все убежали, все убежали скорей! У нас здесь очень много аппаратуры, которая очень дорого стоит! И не дай бог кто-то из вас ее уронит, будет очень неприятно. Убегаем со сцены, никто не сцену не-за-хо-дит! Друзья, пожалуйста, сделайте один шаг назад!» — пытался он воззвать к любителям бесплатного мороженого.

Очевидцы рассказали, что организаторы акции, желая держать людей на расстоянии от сцены, принялись кидать мороженое в толпу, «словно собакам». Счастливчики, схватившие лакомство, отходили в сторону, но желающих бесплатного угощения было намного больше, чем могло накормить «Инмарко».

К счастью, пострадавших в давке не было, но многие родители, не ожидавшие таких обстоятельств, торопились вывести детей из толпы. Интернет-пользователи сравнили рвущихся за бесплатным мороженым людей со стадом. Представители парка «Березовая роща» отказались прокомментировать ситуацию.

Любители дармовых продуктов нередко устраивают давки, пытаясь получить бесплатно недорогой приз. Несколько лет назад гипермаркет «Гигант» объявил накануне Пасхи о распродаже куриных яиц по рублю за штуку. В результате горожане устроили настоящую давку с руганью и дракой пустыми коробками.

Еще один людской затор образовался в подземном переходе в центре Новосибирска после Парада Победы 9 мая 2017 года. Новосибирцам пришлось провести под землей в большой скученности около получаса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Давку из-за бесплатного мороженого устроили новосибирцы
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
МИД Мексики ответил Трампу по поводу строительства стены
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь