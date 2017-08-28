Давку из-за бесплатного мороженого устроили новосибирцы

Угостить горожан мороженым решила в рекламных целях компания «Инмарко». Однако ситуация быстро из-под контроля организаторов акции — к сцене, где раздавали лакомство, ринулись сотни взрослых и детей. Действие сопровождалось визгом и свистом.

Ведущий шоу в отчаянии попытался выдворить голодных новосибирцев со сцены. «Ребятки, стоп! Со сцены все убежали, все убежали скорей! У нас здесь очень много аппаратуры, которая очень дорого стоит! И не дай бог кто-то из вас ее уронит, будет очень неприятно. Убегаем со сцены, никто не сцену не-за-хо-дит! Друзья, пожалуйста, сделайте один шаг назад!» — пытался он воззвать к любителям бесплатного мороженого.

Очевидцы рассказали, что организаторы акции, желая держать людей на расстоянии от сцены, принялись кидать мороженое в толпу, «словно собакам». Счастливчики, схватившие лакомство, отходили в сторону, но желающих бесплатного угощения было намного больше, чем могло накормить «Инмарко».

К счастью, пострадавших в давке не было, но многие родители, не ожидавшие таких обстоятельств, торопились вывести детей из толпы. Интернет-пользователи сравнили рвущихся за бесплатным мороженым людей со стадом. Представители парка «Березовая роща» отказались прокомментировать ситуацию.

Любители дармовых продуктов нередко устраивают давки, пытаясь получить бесплатно недорогой приз. Несколько лет назад гипермаркет «Гигант» объявил накануне Пасхи о распродаже куриных яиц по рублю за штуку. В результате горожане устроили настоящую давку с руганью и дракой пустыми коробками.