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08:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня, 28 августа, православные Челябинской области отметят двунадесятый праздник — Успение Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы — последний великий праздник церковного года, которым завершается двухнедельный Успенский пост и весь литургический круг православной церкви, открывающийся праздником Рождества Пресвятой Богородицы.

Обычно смерть человека становится для других людей источником скорби и страдания. Но Церковь установила праздник Успения Божией Матери как день радости и ликования.

По церковному преданию, Пресвятая Богородица пережила своего Божественного Сына на много лет. Долгие годы, исполняя просьбу Спасителя, о ней заботился апостол Иоанн Богослов. Последние годы жизни Богородица провела в Иерусалиме (по другой версии — в Эфесе). О скором отходе в небесные обители Богородице было заранее сообщено свыше. На прощание с Богоматерью чудесным образом собрались все апостолы. После погребения выяснилось, что тело Пресвятой Девы исчезло: Господь избавил его от тления и вознес на небеса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской и Златоустовской епархии, завтра в православных храмах региона пройдет праздничная Литургия. Богослужения в этот день совершается в голубых облачениях, символизирующих чистоту и непорочность Пресвятой Девы.

Как сообщили в Патриархии, в канун праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. На полиелее из алтаря была вынесена плащаница с изображением Успения Божией Матери. Сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы исторически был в России одним из самых долгожданных, ведь это, как и Пасха Христова, напоминание о жизни будущей, лучшей, о том, что земная кончина для христианской души — временна, это только переход, соединение с Богом. В России так много обителей, посвященных этому событию.

В Челябинске есть храм, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Он расположен близ главного входа на Успенское) кладбище (Цинковое).

В этот день во многих местах в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения, а на поле оставляли небольшую горсть несрезанных колосьев, перевязывали их лентой — «завивали бороду» и приговаривали: «Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!».

В этот день заканчивается двухнедельный Успенский пост. В древние времена этот праздник связывали с началом бабьего лета. Его активно отмечали: варили пиво, пекли пироги, созывали гостей и праздновали окончание жатвы.

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