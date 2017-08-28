Омские экстремалы катались на крыше «копейки»
Инцидент произошел в Амуре на улице Завертяева.
Инцидент произошел в Амуре на улице Завертяева.
В паблике «ЧП Омск» очевидец Юрий Сибирский выложил видеозапись, на которой два омских парня ехали на крыше автомобиля.
Мимо проходили люди, которые никак не отреагировали на бежевую «копейку», пассажиры которой ехали весьма нетрадиционным способом. А вот в комментариях горожане остались недовольны подобной выходкой.
Вадим Петров, подписчик паблика «ЧП Омск»:
— Естественный отбор в действии.
Ромик Комлев, подписчик паблика «ЧП Омск»:
— Не нужно путать понятия: экстремал и смертник.