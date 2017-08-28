Жители Уфы жалуются на постоянное подтопление перекрестка

По словам очевидца, утечка происходит из колодца неподалеку от дома № 5 по улице Кувыкина. Там, на перекрестке улиц Кувыкина — Софьи Перовской постоянно образуются лужи.

— Вот интересно, если не позвонить, сколько будет лить. (Не одному же мне постоянно звонить). Стоящие на остановке и те, кто на переходе, наверное, будут признательны тем, кто не влетает в лужу непонятной субстанции, — пишет уфимец в соцсетях.