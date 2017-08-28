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07:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Жители Уфы жалуются на постоянное подтопление перекрестка

Уфимцы жалуются на постоянное подтопление перекрестка в одном из районов города.

Фотографиями уфимец поделился в группе «БашДТП».

По словам очевидца, утечка происходит из колодца неподалеку от дома № 5 по улице Кувыкина. Там, на перекрестке улиц Кувыкина — Софьи Перовской постоянно образуются лужи.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вот интересно, если не позвонить, сколько будет лить. (Не одному же мне постоянно звонить). Стоящие на остановке и те, кто на переходе, наверное, будут признательны тем, кто не влетает в лужу непонятной субстанции, — пишет уфимец в соцсетях.

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