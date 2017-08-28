Синоптики Приморья обещают новую порцию холода, дождя и ветра
Большую часть недели сохранится неустойчивая погода.
Большую часть недели сохранится неустойчивая погода.
Сотрудники Примгидромета сообщили, что на этой неделе над регионом пройдёт серия фронтальных разделов. Они вызовут кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, усиление ветра, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 28 августа, стало известно: большую часть наступившей недели погодные условия в Приморском крае будут носить неустойчивый характер. По информации primpogoda.ru, минувшей ночью к Приморью подошёл очередной атмосферный фронт, утром на
В ближайшие сутки в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди с грозами, усилится ветер. За фронтом вторгнется очередная порция холода, температурный фон понизится. Ночью ожидается температура +2…+10 °C, лишь на побережье будет теплее: +11…+16 °C. Днём от +18 °C до +23 °C, на
Во Владивостоке завтра, 29 августа, без осадков, но при этом сильный ветер. Температура ночью +12…+14 °C, днём +19…+21 °C.
Дожди в регионе пойдут на убыль только к концу рабочей недели. Ночи останутся прохладными, +2…+15 °С, а днём воздух будет прогреваться до +16…+25 °С.