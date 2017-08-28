Синоптики Приморья обещают новую порцию холода, дождя и ветра

Источник: Восток Медиа

Сотрудники Примгидромета сообщили, что на этой неделе над регионом пройдёт серия фронтальных разделов. Они вызовут кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, усиление ветра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 28 августа, стало известно: большую часть наступившей недели погодные условия в Приморском крае будут носить неустойчивый характер. По информации primpogoda.ru, минувшей ночью к Приморью подошёл очередной атмосферный фронт, утром на юго-западе края начались дожди. Температура воздуха составила +11…+19 °C, на северо-востоке опустилась до +6…+10 °C. В течение дня фронты будут перемещаться над территорией Приморья, дожди распространятся на большую часть края.

В ближайшие сутки в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди с грозами, усилится ветер. За фронтом вторгнется очередная порция холода, температурный фон понизится. Ночью ожидается температура +2…+10 °C, лишь на побережье будет теплее: +11…+16 °C. Днём от +18 °C до +23 °C, на северо-востоке +12…+17 °C.

Во Владивостоке завтра, 29 августа, без осадков, но при этом сильный ветер. Температура ночью +12…+14 °C, днём +19…+21 °C.