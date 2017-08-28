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15:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону во всех школах установлены камеры видеонаблюдения

В этом году во всех школах ростовской области установили датчики пожарной сигнализации и камеры видеонаблюдения.

Марина Мазаева замминистра общего и профессионального образования Ростовской области: «В этом году только на цели антитеррористической защищенности на мероприятия различного уровня из областного бюджета было направлено около 200 миллионов рублей».

В Минобразования подчеркивают, что никто не вправе заставить родителей платить за дополнительную установку спецсистем в виде тревожных кнопок, камер, турникетов, или магнитных дверей.

Перед началом учебного года в 14-й гимназии провели учения. По легенде на территорию учебного заведения попытались проникнуть трое неизвестных. По тревожной кнопке на место прибыли бойцы вневедомственной охраны.

Максим Челбанов, командир третьего батальона вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по городу Ростову-на-Дону: «Группы задержание вневедомственной охраны оснащены современными средствами радиосвязи, средствами автотранспорта, вооружены табельным и автоматическим оружием и готовы к пресечению любых преступных посягательств и любых проявления нарушений общественного порядка».

Лидия Матвеева, директор гимназии № 14: «Два годна назад мы закрыли забором вход на территорию двора, тогда были случаи мелкого плана хулиганства, когда нужно было скорректировать поведение молодых людей».

В ростовский детский сад номер 232 вход для непрошеных гостей также закрыт. Любые передвижения попадают в объективы камер наблюдения, которых здесь восемь. А ещё это единственный детский сад в донской столице, где установили специальный модуль для пожаротушения.

Виолетта Соколикова, заведующая МА ДОУ «Детский сад № 232»:

«Здание модульного детсада соответствует всем современным требованием пожарной безопасности. На южной стене модуля по всей его длине проходит сухотруб с дренчерными оросителями для создания водяной завесы при подаче воды от пожарных автоцистерн».

Внутри здания в случае пожара сработают автоматические противопожарные шторы и специальные умные распылители, которые направляют струи воды только в зону возгорания.

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