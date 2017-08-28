29 августа в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 28 августа). 29 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 9.00 до 14.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Белинского, 3, 5; ул. Копылова, 5/1; ул. Лядова, 2,4.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Ахтямова, 7, 18; ул. Ш. Марджани, 6; ул. Нариманова, 145; ул. С. Садыковой, 43, 45, 47; ул. Сайдашева, 1; ул. Г. Тукая, 102, 106, 108, 110, 112.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Водников, 1−50а; Дружный переулок, 2, 2а; ул. Машинистов, 3б, 6 г, 7б, 8б, 9б, 10, 10б; ул. Туристическая, 2, 2а, 6а, 6 В, 55б, 56а, 56б, 56 В, 59а, 61а, 63а, 63б, 63 В, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Бондаренко, 4, 10а (детский сад № 151).

С 8.30 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по адресам: ул.1-я Тракторная, ул.2-я Тракторная, ул.3-я Тракторная, ул.4-я Тракторная, ул. Тракторная, 42а, 42б, ул. Учительская, ул. Холмовая, ул. Шевченко. В это же время электричество отключат в поселке Отары по улицам: 2-я Отарская, 8-я Отарская, Гагарина, Лесная, Молодежная, Поперечно-Отарская.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе в поселках Малые Клыки (улицы Большая Красная, Озерная) и Нагорный (улицы Альметьевская, Динамо, Рудная).

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.