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09:28 (мск), источник: КрымPress

Первого сентября в Севастополе — «сухой закон»

В день знаний, первого сентября в Севастополе ограничат продажу алкогольных напитков. Запрет вводится в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 закона Севастополя от 26.12.2014 № 93-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции».

При этом запрет на розничную продажу алкоголя в этот день не распространяется на розничную продажу спиртного, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли.

В конце февраля севастопольское Заксобрание внесло поправки в закон «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции», согласно которому продажа алкоголя запрещается на «Последний звонок», День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), Международный день студентов (17 ноября).

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