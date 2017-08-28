Первого сентября в Севастополе — «сухой закон»

При этом запрет на розничную продажу алкоголя в этот день не распространяется на розничную продажу спиртного, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли.