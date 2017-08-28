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09:12 (мск), источник: Новости Перми

В Перми 10 сентября выступят DJ Smash и Олег Газманов

Выступление музыкантов состоится в день выборов губернатора Пермского края, а до этого жители столицы Прикамья смогут побывать на концерте хора Турецкого.

9 сентября в Перми на эспланаде состоится концерт хора Турецкого. Начало запланировано в 20:30. На следующий день, 10 сентября, там же в 20:00 выступит знаменитый пермяк DJ Smash, а в 21:30 на Соборной площади пройдет концерт Олега Газманова.

Все выступления объединяет слоган «Остаемся в городе!».

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