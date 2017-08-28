В Перми 10 сентября выступят DJ Smash и Олег Газманов

9 сентября в Перми на эспланаде состоится концерт хора Турецкого. Начало запланировано в 20:30. На следующий день, 10 сентября, там же в 20:00 выступит знаменитый пермяк DJ Smash, а в 21:30 на Соборной площади пройдет концерт Олега Газманова.



Все выступления объединяет слоган «Остаемся в городе!».

