В Перми 10 сентября выступят DJ Smash и Олег Газманов
Выступление музыкантов состоится в день выборов губернатора Пермского края, а до этого жители столицы Прикамья смогут побывать на концерте хора Турецкого.
Выступление музыкантов состоится в день выборов губернатора Пермского края, а до этого жители столицы Прикамья смогут побывать на концерте хора Турецкого.
9 сентября в Перми на эспланаде состоится концерт хора Турецкого. Начало запланировано в 20:30. На следующий день, 10 сентября, там же в 20:00 выступит знаменитый пермяк DJ Smash, а в 21:30 на Соборной площади пройдет концерт Олега Газманова.
Все выступления объединяет слоган «Остаемся в городе!».