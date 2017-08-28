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09:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Афиша Дня города-2017 стала известна в Челябинске

Горожан ожидают спортивные, танцевальные и песенные фестивали.

Афиша Дня города-2017 опубликована в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Праздничная программа для жителей и гостей южноуральской столицы начнётся 1 сентября с молодёжного фестиваля «Артишок», 2 и 3 сентября горожан ждёт фестиваль кузнечного искусства, где мастера со всей страны изготовят Скамью любви.

Основные мероприятия, в том числе и праздничный салют, запланированы на 9 сентября. Гостями Дня города в Челябинске станут Олег Газманов, группы «Фабрика», «Корни» и «Градусы».

Афиша Дня города в Челябинске-2017.

1 сентября.

XI Фестиваль-конкурс талантливой молодёжи «Артишок». 14:00, ЦПКиО им. Гагарина.

2 сентября.

V Фестиваль кузнечного искусства «Во славу металла». 11:00, Кировка.

II Фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора». 12:00, парк им. Гагарина.

Общественно-политический вернисаж. 12:00, набережная реки Миасс.

Региональный фестиваль современных молодёжных направлений «Продвижение». 14:00, территория за памятником Курчатову.

3 сентября.

V Фестиваль кузнечного искусства «Во славу металла». 11:00, Кировка.

II Фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора». 12:00, парк им. Гагарина.

8 сентября.

Парад моды. 19:30, Кировка.

9 сентября.

Праздник «Готов к труду и обороне». 10:00 стадион им. Елесиной.

Финал XI открытого городского конкурса «Песня города-2017». 12:00, Кировка.

Аллея первоклассников, праздник профессий. Парад ростовых кукол. 13:00 парк им. Гагарина.

Праздничный концерт в честь 281-летия Челябинска. 14:00, парк «Металлург» им. Тищенко.

Празднование 80-летия Советского района. 14:00, горсад им. Пушкина.

Праздничный концерт «Звёздочки фонда “Андрюша” — любимому городу». 15:00, площадь Революции.

Праздничный концерт с участием групп «Фабрика» и «Корни». 15:00, Театральная площадь.

Детская игровая программа. Вечер бардовской песни. 16:00, парк культуры Калининского района (ул. Чайковского, 185).

«Классика большого города». 17:00, парк им. Пушкина.

Фестиваль КВН «Кубок Челябинска — 2017» с участием команд Высшей лиги и Премьер-лиги. 17:00, Кировка.

Праздничный концерт с участием группы «Градусы и Олега Газманова. 18:00, площадь Революции.

Праздничный фейерверк. 22:00, набережная реки Миасс.

10 сентября.

Челябинский марафон. 9:00, стадион им. Елесиной.

Фестиваль «Челябинск читающий». 12:00, Кировка.

13 сентября.

Военно-спортивная игра «Уральский рубеж». 9:00, стадион «Метар-спорт».

14 сентября.

Спортивно-массовый праздник среди детско-юношеских спортшкол города. 14:00, стадион им. Елесиной.

16 сентября.

Парад российского студенчества. 15:00, площадь Ярославского — Кировка — площадь Революции.

Финал открытого чемпионата Урала по дрифту. 15:00, парковка ЛА «Трактор».

17 сентября.

Чемпионат города по конному спорту. 10:00, стадион МЧС (ул. Троицкая, 1г).

18 сентября.

Праздничный концерт «80 лет на бис». 18:30, концертный зал им. Прокофьева (вход платный).

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