Афиша Дня города-2017 стала известна в Челябинске
Горожан ожидают спортивные, танцевальные и песенные фестивали.
Горожан ожидают спортивные, танцевальные и песенные фестивали.
Афиша Дня города-2017 опубликована в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Праздничная программа для жителей и гостей южноуральской столицы начнётся 1 сентября с молодёжного фестиваля «Артишок», 2 и 3 сентября горожан ждёт фестиваль кузнечного искусства, где мастера со всей страны изготовят Скамью любви.
Основные мероприятия, в том числе и праздничный салют, запланированы на 9 сентября. Гостями Дня города в Челябинске станут Олег Газманов, группы «Фабрика», «Корни» и «Градусы».
Афиша Дня города в Челябинске-2017.
1 сентября.
XI
2 сентября.
V Фестиваль кузнечного искусства «Во славу металла». 11:00, Кировка.
II Фестиваль
Региональный фестиваль современных молодёжных направлений «Продвижение». 14:00, территория за памятником Курчатову.
3 сентября.
V Фестиваль кузнечного искусства «Во славу металла». 11:00, Кировка.
II Фестиваль
8 сентября.
Парад моды. 19:30, Кировка.
9 сентября.
Праздник «Готов к труду и обороне». 10:00 стадион им. Елесиной.
Финал XI открытого городского конкурса «Песня города-2017». 12:00, Кировка.
Аллея первоклассников, праздник профессий. Парад ростовых кукол. 13:00 парк им. Гагарина.
Праздничный концерт в честь 281-летия Челябинска. 14:00, парк «Металлург» им. Тищенко.
Празднование 80-летия Советского района. 14:00, горсад им. Пушкина.
Праздничный концерт «Звёздочки фонда “Андрюша” — любимому городу». 15:00, площадь Революции.
Праздничный концерт с участием групп «Фабрика» и «Корни». 15:00, Театральная площадь.
Детская игровая программа. Вечер бардовской песни. 16:00, парк культуры Калининского района (ул. Чайковского, 185).
«Классика большого города». 17:00, парк им. Пушкина.
Фестиваль КВН «Кубок Челябинска — 2017» с участием команд Высшей лиги и
Праздничный концерт с участием группы «Градусы и Олега Газманова. 18:00, площадь Революции.
Праздничный фейерверк. 22:00, набережная реки Миасс.
10 сентября.
Челябинский марафон. 9:00, стадион им. Елесиной.
Фестиваль «Челябинск читающий». 12:00, Кировка.
13 сентября.
14 сентября.
16 сентября.
Парад российского студенчества. 15:00, площадь Ярославского — Кировка — площадь Революции.
Финал открытого чемпионата Урала по дрифту. 15:00, парковка ЛА «Трактор».
17 сентября.
Чемпионат города по конному спорту. 10:00, стадион МЧС (ул. Троицкая, 1г).
18 сентября.
Праздничный концерт «80 лет на бис». 18:30, концертный зал им. Прокофьева (вход платный).