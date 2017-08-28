В Уфе нашли пропавшего 16-летнего Никиту Ковалев
Парня обнаружили после 12 часов поисков.
Парня обнаружили после 12 часов поисков.
Волонтеры нашли пропавшего намедни в Уфе Никиту Ковалева. Об этом сообщил координатор уфимского волонтерского движения Павел Несетров.
Напомним, что Никита перестал выходить на связь вечером в воскресенье, 27 августа. Сообщалось, что парень выходил из дома всего на несколько минут — встретить родственника. Однако пропал Никита более чем на 12 часов. К счастью, школьника нашли живым.
— Пока выясняем все обстоятельства. По нашим данным сейчас Никита в больнице. Главное, что его нашли живым, — рассказали волонтеры.