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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе нашли пропавшего 16-летнего Никиту Ковалев

Парня обнаружили после 12 часов поисков.

Волонтеры нашли пропавшего намедни в Уфе Никиту Ковалева. Об этом сообщил координатор уфимского волонтерского движения Павел Несетров.

Напомним, что Никита перестал выходить на связь вечером в воскресенье, 27 августа. Сообщалось, что парень выходил из дома всего на несколько минут — встретить родственника. Однако пропал Никита более чем на 12 часов. К счастью, школьника нашли живым.

— Пока выясняем все обстоятельства. По нашим данным сейчас Никита в больнице. Главное, что его нашли живым, — рассказали волонтеры.

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