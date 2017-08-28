Московское шоссе встало в пробку из-за дорожников
Многие самарцы опоздали на работу.
Многие самарцы опоздали на работу.
Утро понедельника, 28 августа, для многих автомобилистов и пассажиров общественного транспорта стало совсем не добрым — Московское шоссе сковал внезапный транспортный коллапс. Движение по направлению в город встало от улицы Революционной. Чтобы доехать до улицы Киевской, понадобилось около 20−30 минут.
Как оказалось, причиной пробки стала не авария или
Судя по сервису Яндекс. Пробки, сейчас в городе 7-балльные заторы, а движение по Московскому шоссе затруднено уже от улицы Потапова до кольца на улице Луначарского.