Московское шоссе встало в пробку из-за дорожников

Источник: Pro Город Самара

Утро понедельника, 28 августа, для многих автомобилистов и пассажиров общественного транспорта стало совсем не добрым — Московское шоссе сковал внезапный транспортный коллапс. Движение по направлению в город встало от улицы Революционной. Чтобы доехать до улицы Киевской, понадобилось около 20−30 минут.

Как оказалось, причиной пробки стала не авария или какое-то новое перекрытие, а раскопки дорожников. Возле ТЦ «Сила спорта» они «вскрыли» Московское шоссе, но вот по-нормальному заделать свои «труды» они не смогли.