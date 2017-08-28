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09:07 (мск), источник: Pro Город Самара

Московское шоссе встало в пробку из-за дорожников

Многие самарцы опоздали на работу.

Источник: Pro Город Самара

Утро понедельника, 28 августа, для многих автомобилистов и пассажиров общественного транспорта стало совсем не добрым — Московское шоссе сковал внезапный транспортный коллапс. Движение по направлению в город встало от улицы Революционной. Чтобы доехать до улицы Киевской, понадобилось около 20−30 минут.

Как оказалось, причиной пробки стала не авария или какое-то новое перекрытие, а раскопки дорожников. Возле ТЦ «Сила спорта» они «вскрыли» Московское шоссе, но вот по-нормальному заделать свои «труды» они не смогли.

Судя по сервису Яндекс. Пробки, сейчас в городе 7-балльные заторы, а движение по Московскому шоссе затруднено уже от улицы Потапова до кольца на улице Луначарского.

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