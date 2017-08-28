Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
СМИ предрекли "практически неизбежную" войну Запада с Россией
Сергей Лазарев показал подросшего сына
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Это просто смешно — эксперт о словах про опасность армии Украины
«Парад иудушек»: украинцы о Дне независимости
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Киев спросит россиян по-украински": СМИ об ужесточении въезда
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
1070 годовщина независимости Индии
09:11 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области 1 сентября не будут продавать алкоголь

Временный запрет традиционно связан с Днём знаний. Недоступны подобные покупки будут с 22:00 31 августа до 10:00 2 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение не распространяется лишь на точки общественного питания с площадью зала 50 и больше квадратных метров.

Нарушители запрета ответят за это рублём. В соответствии с законом «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», продавцы могут быть оштрафованы на три тысячи рублей, индивидуальные предприниматели — на семь тысяч, юридические лица — на семьдесят тысяч. Повторное такое нарушение в течение года увеличивает штрафы до 5, 15 и 150 тысяч рублей соответственно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Самаре задержали подозреваемого в незаконном сбыте четырехсот граммов амфетамина
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
В Красноярске горит дом престарелых
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь