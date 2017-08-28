«Хрустальных сов» клуба знатоков можно будет увидеть на выставке в Гомеле

Источник: БЕЛТА

На выставке «Мудрость веков» будут представлены около 40 статуэток сов из частной коллекции знатока клуба «Что? Где? Когда?» Леонида Климовича. В экспозицию войдут как призы популярной интеллектуальной телеигры, так и сувенирные статуэтки — металлические, керамические, выполненные из стекла, кости и т. д.

На открытии гости смогут пообщаться с Леонидом Климовичем, задать ему разноплановые вопросы. Авторов самых оригинальных ждут подарки. «Также зрителям представится возможность попробовать и себя в роли знатоков во время интеллектуальной викторины, которую проведут библиотечные работники. А специальные релаксирующие раскраски погрузят всех желающих во вселенную совотерапии», — рассказали собеседники.

Организаторами выставки выступают областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома. Мероприятие нацелено на популяризацию библиотеки как центра знаний и интеллектуальной культуры, пропаганду интеллектуальных игр.