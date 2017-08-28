Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Доктор Комаровский умилил соцсети отпускными фото с внуками
За и против: вагонка в интерьере
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Киев спросит россиян по-украински": СМИ об ужесточении въезда
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
1070 годовщина независимости Индии
09:22 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске возобновили движение по улице Дубровинского

Центральную улицу открыли после реконструкции.

В Красноярске открыли для движения автомобилей улицу Дубровинского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение полностью восстановлено. Нам осталось нанести разметку и убрать старую знаковую информацию», — добавили в мэрии.

Движение по центральной улице обещали открыть ещё неделю назад. Тем не менее подрядчик не нарушил сроки реконструкции: «У подрядчика срок до 30 сентября, но ему поставлена задача сделать все побыстрее», — ранее сообщали в департаменте городского хозяйства.

Напомним, движение на улице Дубровинского перекрыли в ночь 16 июля из-за ремонта теплотрассы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Покровке горит дом престарелых, один человек погиб
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
В Красноярске горит дом престарелых
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь