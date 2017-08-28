В Красноярске возобновили движение по улице Дубровинского
Центральную улицу открыли после реконструкции.
Центральную улицу открыли после реконструкции.
В Красноярске открыли для движения автомобилей улицу Дубровинского. Об этом рассказали в
Движение по центральной улице обещали открыть ещё неделю назад. Тем не менее подрядчик не нарушил сроки реконструкции: «У подрядчика срок до 30 сентября, но ему поставлена задача сделать все побыстрее», — ранее сообщали в департаменте городского хозяйства.
Напомним, движение на улице Дубровинского перекрыли в ночь 16 июля