В Красноярске возобновили движение по улице Дубровинского

В Красноярске открыли для движения автомобилей улицу Дубровинского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение полностью восстановлено. Нам осталось нанести разметку и убрать старую знаковую информацию», — добавили в мэрии.

Движение по центральной улице обещали открыть ещё неделю назад. Тем не менее подрядчик не нарушил сроки реконструкции: «У подрядчика срок до 30 сентября, но ему поставлена задача сделать все побыстрее», — ранее сообщали в департаменте городского хозяйства.