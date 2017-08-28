Пробки в столице Урала оцениваются в 4 балла
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, УралПолит. Ru. Пробки в Екатеринбурге держатся на уровне четырех баллов по десятибальной шкале.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, УралПолит. Ru. Пробки в Екатеринбурге держатся на уровне четырех баллов по десятибальной шкале.
Основные пробки сейчас наблюдаются в центре города — на улицах Ленина, Куйбышева, Первомайской, Восточной, а также на развязке Токарей и Репина, сообщается на официальном сайте горадминистрации.
Их количество оценивается в четыре балла.
Большинство пробок связано с ремонтом дорог.