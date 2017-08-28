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09:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Жители Челябинска объявили войну парковкам во дворах

Жители одного из домов Челябинска в рамках реализации программы «Доступная городская среда» убрали из двора парковку для автомашин. Вместо нее — там вело и пешеходные дорожки.

Итоги реализации в Челябинске программы «Доступная городская среда» подвели сегодня, 28 августа, на ежемесячном расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Челябинская область занимает десятое место среди субъектов РФ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В областном центре в его рамках в этом году будет отремонтировано 165 дворов.

Сегодня были заслушаны доклады о ходе работ в Центральном и Калининском районах Челябинска. В Центральном районе все работы будут завершены к 31 августа, а вот в Калининском районе к реконструкции сквера на Университетской Набережной никто так и не приступал.

«Мы планируем начать работы только в сентябре. Есть и еще проблема. Подрядчики нарушают технологию и сроки проведения работ. Возникают также вопросы доступности для маломобильных слоев населения», — рассказала председатель совета депутатов Калининского района Челябинска Евгения Глухова.

Напомним, приоритетный проект партии «Единая Россия» действует на Южном Урале с апреля 2017 года. В рамках программы благоустраиваются дворы и общественные территории. Для этой цели по инициативе единороссов было выделено более 1 миллиарда 191,3 миллионов рублей, на которые в Челябинске будет благоустроено 165 дворов, а по области — более 700. 377 миллионов рублей из общей суммы достались непосредственно областному центру (251 миллион — на челябинские дворы, 125 миллионов — на общественные территории южноуральской столицы).

«Дворы получаются очень интересные. В одном жители решили убрать автомобильную парковку. На ее месте сделали вело и пешеходные дорожки», — отметил председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

«Все понимают важность этого проекта. Территории заинтересованы в его реализации. Депутаты курируют ход проведения работ. Важно, что население активно принимает участие в приемки дворов», -добавил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

На следующий год планируется, что в Челябинске будут отремонтированы порядка 150−170 дворовых территорий. Финансирование запланировано на сумму в 217 миллионов рублей.

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