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09:25 (мск), источник: Новости Перми

Неделя в Прикамье будет умеренно теплой

Последние дни августа ожидаются прохладными, но в целом средняя температура будет выше нормы на 1−2°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 73% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Новости Перми

Текущая неделя в Пермском крае отличается неопределенностью. Средняя температура за неделю ожидается выше нормы на 1−2°. Прохладным будет начало недели, но 1—2 сентября придет потепление, пишет ГИС-центр ПГНИУ.

В понедельник, 28 августа, в Пермском крае будет прохладно. Максимальная температура составит +13…+18°, в Перми до +16°, пройдут кратковременные ливневые дожди. В ночь на 29 августа ожидается уменьшение облачности и похолодание до +3…+8°. Днем 29 августа осадков не ожидается, но воздух прогреется до +15…+17°.

30 августа температура воздуха составит +18°. По северу края под влиянием антициклона будет малооблачно, без осадков, температура воздуха днем +18…+20°.

Затем облачность уменьшится и придет потепление. Днем 1 сентября ожидается уже +20…+25°.

2 сентября по югу Пермского края возможно повышение температуры до +27°, однако оно будет кратковременным. Резкое похолодание может наступить уже 3 сентября.

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