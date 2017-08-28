Неделя в Прикамье будет умеренно теплой

Текущая неделя в Пермском крае отличается неопределенностью. Средняя температура за неделю ожидается выше нормы на 1−2°. Прохладным будет начало недели, но 1—2 сентября придет потепление, пишет ГИС-центр ПГНИУ.



В понедельник, 28 августа, в Пермском крае будет прохладно. Максимальная температура составит +13…+18°, в Перми до +16°, пройдут кратковременные ливневые дожди. В ночь на 29 августа ожидается уменьшение облачности и похолодание до +3…+8°. Днем 29 августа осадков не ожидается, но воздух прогреется до +15…+17°.



30 августа температура воздуха составит +18°. По северу края под влиянием антициклона будет малооблачно, без осадков, температура воздуха днем +18…+20°.



Затем облачность уменьшится и придет потепление. Днем 1 сентября ожидается уже +20…+25°.



2 сентября по югу Пермского края возможно повышение температуры до +27°, однако оно будет кратковременным. Резкое похолодание может наступить уже 3 сентября.