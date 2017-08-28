Движение в центре Челябинска перекроют в День города
Ограничения будут действовать 9 сентября.
Ограничения будут действовать 9 сентября.
Движение в центре Челябинска перекроют на время празднования дня города 9 сентября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Затруднения у автомобилистов начнутся с 15 часов на улице Тимирязева. С 17 часов стартуют ограничения на участке проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до Красной. С 18 часов движение на этом участке полностью прекратят.
Добавим, что 9 сентября в Челябинске состоятся несколько фестивалей и праздничных концертов, гостями южноуральской столицы станут Олег Газманов, группы «Фабрика», «Корни» и «Градусы». Полную афишу можно увидеть здесь.