В Омске изменится график движения дачных автобусов

В частности, с понедельника, 4 сентября автобусы в сады будут ходить 3 раза в неделю, согласно плановым расписаниям. При этом на ситуацию будет влиять и установившаяся в городе погода. В случае возникновения негативных явлений в виде дождя, низкой температуры воздуха или шквалистого ветра выпуск транспорта на линию будет скорректирован в сторону уменьшения. Ведь, как правило, в дни плохой погоды на дачные участки ездит значительном меньше садоводов, чем в пригожие дни. А значит выпускать автобусы полупустыми для транспортников убыточно.