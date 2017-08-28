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09:36 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске изменится график движения дачных автобусов

Новое расписание будет действовать с 4 сентября по 1 октября.

В Омске меняются графики движения садовых автобусов Новшества коснутся перевозок по сезонным маршрутам с 4 сентября по 1 октября, — передаёт мэрия Омска.

В частности, с понедельника, 4 сентября автобусы в сады будут ходить 3 раза в неделю, согласно плановым расписаниям. При этом на ситуацию будет влиять и установившаяся в городе погода. В случае возникновения негативных явлений в виде дождя, низкой температуры воздуха или шквалистого ветра выпуск транспорта на линию будет скорректирован в сторону уменьшения. Ведь, как правило, в дни плохой погоды на дачные участки ездит значительном меньше садоводов, чем в пригожие дни. А значит выпускать автобусы полупустыми для транспортников убыточно.

После 1 октября сезонные маршруты для садоводов будут отменены до следующего садово-огородного сезона, который скорее всего стартует в конце апреля — начале мая 2018 года.

Подробно ознакомиться с расписанием можно в специальном документе, размещённом на страничке департамента транспорта на сайте мэрии.

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