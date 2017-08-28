Заморозки до -5 градусов обещают синоптики в ближайшие сутки в Приангарье

По прогнозам Гидрометцентра, завтра в северных районах местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Кроме того, возможен ветер с порывами до 12 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +1, +6 градусов. В центральных, южных, северных и верхнеленских районах в пониженных формах рельефа в темное время суток ожидаются заморозки до 0,-5 градусов. Днем потеплеет до +16,+21 градусов, в северных районах при облачной погоде до +7,+12 градусов, в западных районах местами до +23 градусов.