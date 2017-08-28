В столичном регионе потеплеет до 25 градусов к концу недели
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Холодное и дождливое начало недели в столичном регионе изменится к пятнице, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Холодное и дождливое начало недели в столичном регионе изменится к пятнице, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
«Сегодня в столице +12… +14 градусов, временами дожди будут идти. Во вторник в ночные и утренние часы местами кратковременные дожди, температура воздуха останется ниже положенного для конца августа: ночью в городе 9−11 градусов тепла, по области +7… +12 градусов, в столице днем +14… +16 градусов, по области 12−17 градусов тепла», — отметил специалист центра.
В ночные часы ожидается 7−10 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до +18… +20 градусов.
«В пятницу постепенно скажется приближение фронтальной системы,