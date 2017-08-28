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11:04 (мск), источник: РИА Новости

В столичном регионе потеплеет до 25 градусов к концу недели

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Холодное и дождливое начало недели в столичном регионе изменится к пятнице, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 78% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА Новости

«Сегодня в столице +12… +14 градусов, временами дожди будут идти. Во вторник в ночные и утренние часы местами кратковременные дожди, температура воздуха останется ниже положенного для конца августа: ночью в городе 9−11 градусов тепла, по области +7… +12 градусов, в столице днем +14… +16 градусов, по области 12−17 градусов тепла», — отметил специалист центра.

По данным «Фобоса», в среду и в четверг в столичном регионе на погоду будет оказывать влияние антициклон, который рассеет облачность.

В ночные часы ожидается 7−10 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до +18… +20 градусов.

«В пятницу постепенно скажется приближение фронтальной системы, из-за чего возрастёт вероятность локальных дождей, но температурный режим ожидается вполне комфортный: 22−24 градуса тепла в Москве и до +25 градусов по области», — отметил синоптик.

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