В столичном регионе потеплеет до 25 градусов к концу недели

Источник: РИА Новости

«Сегодня в столице +12… +14 градусов, временами дожди будут идти. Во вторник в ночные и утренние часы местами кратковременные дожди, температура воздуха останется ниже положенного для конца августа: ночью в городе 9−11 градусов тепла, по области +7… +12 градусов, в столице днем +14… +16 градусов, по области 12−17 градусов тепла», — отметил специалист центра.

По данным «Фобоса», в среду и в четверг в столичном регионе на погоду будет оказывать влияние антициклон, который рассеет облачность.

В ночные часы ожидается 7−10 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до +18… +20 градусов.