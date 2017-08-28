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10:47 (мск), источник: Газета.Ру

Собянин: горячую воду в новых домах отключать не будут

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новых домах по программе реновации горячую воду отключать не будут.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новых домах по программе реновации горячую воду отключать не будут. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«В новых домах горячую воду на летнюю профилактику отключать не будут. Но новые дома когда-нибудь станут старыми, и потребность в отключении горячей воды, хотя бы ненадолго, появится», — сказал Собянин.

По его словам, также по программе реновации проработают новые планировки.

Помимо самих домов, конечно, будем работать над проектами планировок, чтобы они были современными и комфортными, чтобы было больше общественных пространств, озеленения, парковок, чтобы сложилась удобная транспортная ситуация, транспортная схема, достаточный объем соцкультбыта, если необходимо — реконструкция или достройка существующих объектов, строительство новых объектов.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Ранее власти Москвы определили первые адреса для переселения по программе реновации. В числе площадок, куда будут переселены жители попавших под программу реновации пятиэтажек, дома в Бескудниково. Окончательный список столичные власти должны подготовить к 1 октября.

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