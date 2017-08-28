Собянин: горячую воду в новых домах отключать не будут
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новых домах по программе реновации горячую воду отключать не будут.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новых домах по программе реновации горячую воду отключать не будут.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новых домах по программе реновации горячую воду отключать не будут. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».
«В новых домах горячую воду на летнюю профилактику отключать не будут. Но новые дома
По его словам, также по программе реновации проработают новые планировки.
Помимо самих домов, конечно, будем работать над проектами планировок, чтобы они были современными и комфортными, чтобы было больше общественных пространств, озеленения, парковок, чтобы сложилась удобная транспортная ситуация, транспортная схема, достаточный объем соцкультбыта, если необходимо — реконструкция или достройка существующих объектов, строительство новых объектов.
Ранее власти Москвы определили первые адреса для переселения по программе реновации. В числе площадок, куда будут переселены жители попавших под программу реновации пятиэтажек, дома в Бескудниково. Окончательный список столичные власти должны подготовить к 1 октября.