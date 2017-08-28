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11:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Правительство Хабаровского края: Реконструкция драмтеатра в Комсомольске завершена на 90%

Заключительный этап реконструкции проходит в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре. Завершение работ стало возможным благодаря средствам, которые были выделены из резервного фонда правительства России. Напомним, всего на эти цели регион получит 172,6 миллиона рублей.

Сейчас уже полностью готовы зрительный зал и закулисная часть. Там проходит тестирование светового, звукового и мультимедийного оборудования, а также театрального сценического круга, которого ранее в театре не было. Привели в порядок и парк, находящийся рядом с театром, появились прогулочная зона, стоянка для автомобилей на 150 мест и фонтаны. Их торжественно запустят в день рождения края.

«Осталось выполнить отделочные работы в фойе первого и второго этажей, заменить двери, настроить освещение. В настоящее время начинаются облицовочные работы фасада здания», — рассказал заместитель председателя правительства края — министр культуры Александр Федосов. Для публики театр откроют в конце октября. «Мы обязаны сдать объект к 20 октября — дню рождения края. В настоящее время готовность объекта 90%, причем сюда входят не только работы в самом здании, но и благоустройство территории, которое уже завершено», — отметил Александр Федосов. Ожидается, что в этом году на сцене театра пройдут и первые гастроли столичных артистов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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