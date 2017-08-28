Пенсионерка-путешественница из Уфы проехала автостопом более 120 тысяч километров

Для 73-летней Сании Сагитовой этот рюкзак — особенный. Практически волшебный — сюда помещается весь, пусть и нехитрый, но объемный багаж бывалой путешественницы. И вот уже кажется, что сумку закрыть невозможно — но ремни всё же затягиваются.
В яркой походной футболке и с рюкзаком за спиной, Сания Сагитова полмира объездила автостопом. Свою первую заграничную поездку она совершила уже на пенсии. Говорит, ради нее пришлось пожертвовать своим имуществом.
И так, за 20 лет Сания Сагитова исколесила всю Европу, побывала в Иране, Монголии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Египте — в общей сложности она как минимум 3 раза обогнула Землю.
Сания Сагитова, несмотря на диабет и ишемическую болезнь сердца, ведет активный образ жизни: много гуляет, следит за здоровьем, правильно питается. Совсем недавно она была признана самой пожилой автостопщицой в мире. Женщина с улыбкой говорит, это почетное звание нужно оправдывать — и снова собирается в дорогу.