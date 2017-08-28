Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
45-летняя актриса Марина Федункив рассталась с мужем - СМИ
Фанаты назвали некрасивой 18-летнюю дочь Деппа
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Чтобы уничтожить новую ракету РФ, нужно 7 ядерных ударов – СМИ
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
13Умерла Вера Глаголева
13:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Пенсионерка-путешественница из Уфы проехала автостопом более 120 тысяч километров

Автостопом по Европам. Смелая пенсионерка в преклонном возрасте очень любит путешествовать — в общей сложности она проехала более 120 тысяч км. Причем, опасности на дороге ее не пугают, а лишь добавляют адреналина. О женщине с необычным увлечением — в сюжете Ирины Швец.

Источник: ГТРК Башкортостан

Для 73-летней Сании Сагитовой этот рюкзак — особенный. Практически волшебный — сюда помещается весь, пусть и нехитрый, но объемный багаж бывалой путешественницы. И вот уже кажется, что сумку закрыть невозможно — но ремни всё же затягиваются.

В яркой походной футболке и с рюкзаком за спиной, Сания Сагитова полмира объездила автостопом. Свою первую заграничную поездку она совершила уже на пенсии. Говорит, ради нее пришлось пожертвовать своим имуществом.

Во время загрузки произошла ошибка.

И так, за 20 лет Сания Сагитова исколесила всю Европу, побывала в Иране, Монголии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Египте — в общей сложности она как минимум 3 раза обогнула Землю.

Сания Сагитова, несмотря на диабет и ишемическую болезнь сердца, ведет активный образ жизни: много гуляет, следит за здоровьем, правильно питается. Совсем недавно она была признана самой пожилой автостопщицой в мире. Женщина с улыбкой говорит, это почетное звание нужно оправдывать — и снова собирается в дорогу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь