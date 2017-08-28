Пенсионерка-путешественница из Уфы проехала автостопом более 120 тысяч километров

Источник: ГТРК Башкортостан

Для 73-летней Сании Сагитовой этот рюкзак — особенный. Практически волшебный — сюда помещается весь, пусть и нехитрый, но объемный багаж бывалой путешественницы. И вот уже кажется, что сумку закрыть невозможно — но ремни всё же затягиваются.

В яркой походной футболке и с рюкзаком за спиной, Сания Сагитова полмира объездила автостопом. Свою первую заграничную поездку она совершила уже на пенсии. Говорит, ради нее пришлось пожертвовать своим имуществом.

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И так, за 20 лет Сания Сагитова исколесила всю Европу, побывала в Иране, Монголии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Египте — в общей сложности она как минимум 3 раза обогнула Землю.