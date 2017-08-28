В школах Казани с 1 сентября возродят уроки астрономии

«В 2017/2018 учебном году мы будем обучать 10−11-классников, чтобы выпускники успели освоить уроки астрономии до получения аттестата, — ответил Ильсур Хадиуллин на вопрос корреспондента “АиФ-Казань”. — В дальнейшем же предмет будут изучать в 10-х классах, как было раньше. С 1 сентября школьников обеспечат учебниками астрономии и преподавателями. Классы будем оборудовать постепенно. Главная задача — подготовка, переподготовка, повышение квалификации учителей, которые будут вести уроки астрономии. Прежде всего, речь идёт об учителях физики, которые имеют неплохую базу и летом уже прошли повышение квалификации. На днях для них пройдут семинары, которые проведут приглашённые минобрнауки авторы учебников астрономии».