Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Это просто смешно — эксперт о словах про опасность армии Украины
Эксперт: Украина стала помойкой для оружия Америки
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Интимную гигиену признали травмоопасной
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10:40 (мск), источник: Фонтанка

В Европейский университет запустят одаренных детей

Смольный продолжает теснить Европейский университет. Несмотря на поручение президента, чиновники нашли повод выселить частный вуз из особняка Кушелева-Безбородко.

Источник: Reuters

Смольный намерен воплотить в жизнь решение Арбитражного суда и попросить Европейский университет съехать из особняка на Гагаринской улице. Вместо студентов кудринского вуза чиновники хотят расположить в здании в центре города IT-школу дополнительного образования для одаренных детей. В университете такое решение считают, как минимум, нелогичным.

В начале августа арбитражный суд Москвы поставил точку в споре Европейского университета и Смольного: апелляционная инстанция подтвердила расторжение договора аренды дома № 3 по Гагаринской улице.

Особняк Кушелева-Безбородко или, как его еще называют, Малый Мраморный дворец, с 1994 года занимала некоммерческая организация «Европейский университет». Последний раз договор на аренду был продлен в 2011-м до сентября 2024 года. Спустя два года университет объявил конкурс на реконструкцию здания и его приспособление под образовательные цели. Победу присудили французскому архитектурному бюро Wilmotte & Associes S. A. S. Жана-Мишеля Вильмотта.

Предусматривалось создание остекленного атриума для проведения конференций, помещений под библиотеки и компьютерные центры, организация зимнего сада и устройство мансарды с учебными классами над лицевым корпусом. Проект согласовали городские власти, а Европейский университет заявил о готовности вложить в его реализацию 30 млн долларов, пожертвованных спонсорами.

Воплощение этих планов в жизнь пришлось остановить в 2016 году, когда в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками.

Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов — как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы, жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей.

Читайте также
Европейский университет в Петербурге лишили лицензии

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, между тем юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза.

Одновременно комитет имущественных отношений Смольного вовсе разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. Чиновники также провели проверку и обнаружили не разрешенные ими временные перегородки и три пластиковых окна. Это стало причиной для того, чтобы перечеркнуть утвержденные планы на реконструкцию здания и на развитие частного вуза.

В марте 2017-го после выхода фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» наблюдатели предполагали, что перипетии Европейского могли быть связаны с имущественным вопросом: по соседству расположен принадлежащий фонду «Дар» и сданный в 2015 году самый дорогой в Петербурге дом на 29 квартир с мраморными полами, дубовыми каминами, лифтом для машин, бассейном и саунами.

Однако, как выяснила «Фонтанка», продавать особняк на Гагаринской улице город не планирует.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по имущественным отношениям, правительством Петербурга на данный момент решается вопрос о том, чтобы разместить в особняке Кушелева-Безбородко IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники.

Читайте также
В Европейском университете открыта вакансия ректора

Этой школы еще нет, планируется, что о создании таковой Смольный объявит в ближайшее время, возможно уже 28 августа. В комитете по образованию «Фонтанке» подтвердили, что намерены открыть центр программирования для одаренных детей, однако сообщили, что не в курсе планов, где именно правительство намерено разместить проект. В КИО же добавили, что готовы рассмотреть размещение Европейского университета в другом здании, если вуз к ним обратится.

Интересно и другое: по данным газеты «Коммерсант», месяц назад Алексей Кудрин и ректор ЕУ Николай Вахтин обратились к Владимиру Путину. В письме они попросили сохранить здание на Гагаринской за вузом или же предоставить альтернативное в историческом центре города.

Письмо с резолюцией президента «рассмотреть и поддержать» было перенаправлено из Кремля в Смольный, утверждал «Коммерсант». «Фонтанка» поинтересовалась у КИО, каким образом идет выполнение этого поручения президента, однако ответа не получила.

В Европейском университете сообщили, что никаким другим образом более не обращались к властям: «Инициатива выселения Европейского университета из здания на Гагаринской принадлежит городским властям.

«Мы ждем предложений об альтернативном размещении», — сообщил ректор Николай Вахтин. Он отметил, что ему непонятно, почему нужно сначала выселить университет, а потом искать ему новое место.

Почему сразу не поискать новое место для размещения школы для одаренных детей? Что касается здания, то оно не очень удобно для учебного процесса — именно поэтому мы затеяли проект по его приспособлению. Этот проект теперь, видимо, не будет реализован.
Николай Вахтин
Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге

На данный момент вуз обратился в Рособрнадзор за новой лицензией. Заявка на разрешительную документацию оформлена уже на новый адрес. Какой именно, в вузе не раскрывают, называя здание, на который теперь будет зарегистрирован ЕУ, вспомогательным.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Европейский университет запустят одаренных детей
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Фото дня: бездомные собаки сгрызли автомобиль Жительнице Карелии, чья иномарка пострадала от диких животных, предстоит оценить ущерб
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь