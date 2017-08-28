В Европейский университет запустят одаренных детей
Смольный продолжает теснить Европейский университет. Несмотря на поручение президента, чиновники нашли повод выселить частный вуз из особняка
Смольный продолжает теснить Европейский университет. Несмотря на поручение президента, чиновники нашли повод выселить частный вуз из особняка
Смольный намерен воплотить в жизнь решение Арбитражного суда и попросить Европейский университет съехать из особняка на Гагаринской улице. Вместо студентов кудринского вуза чиновники хотят расположить в здании в центре города
Особняк
Предусматривалось создание остекленного атриума для проведения конференций, помещений под библиотеки и компьютерные центры, организация зимнего сада и устройство мансарды с учебными классами над лицевым корпусом. Проект согласовали городские власти, а Европейский университет заявил о готовности вложить в его реализацию 30 млн долларов, пожертвованных спонсорами.
Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов — как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы, жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей.
Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, между тем юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза.
Одновременно комитет имущественных отношений Смольного вовсе разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка
В марте 2017-го после выхода фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» наблюдатели предполагали, что перипетии Европейского могли быть связаны с имущественным вопросом: по соседству расположен принадлежащий фонду «Дар» и сданный в 2015 году самый дорогой в Петербурге дом на 29 квартир с мраморными полами, дубовыми каминами, лифтом для машин, бассейном и саунами.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по имущественным отношениям, правительством Петербурга на данный момент решается вопрос о том, чтобы разместить в особняке
Этой школы еще нет, планируется, что о создании таковой Смольный объявит в ближайшее время, возможно уже 28 августа. В комитете по образованию «Фонтанке» подтвердили, что намерены открыть центр программирования для одаренных детей, однако сообщили, что не в курсе планов, где именно правительство намерено разместить проект. В КИО же добавили, что готовы рассмотреть размещение Европейского университета в другом здании, если вуз к ним обратится.
Интересно и другое: по данным газеты «Коммерсант», месяц назад Алексей Кудрин и ректор ЕУ Николай Вахтин обратились к Владимиру Путину. В письме они попросили сохранить здание на Гагаринской за вузом или же предоставить альтернативное в историческом центре города.
Письмо с резолюцией президента «рассмотреть и поддержать» было перенаправлено из Кремля в Смольный, утверждал «Коммерсант». «Фонтанка» поинтересовалась у КИО, каким образом идет выполнение этого поручения президента, однако ответа не получила.
«Мы ждем предложений об альтернативном размещении», — сообщил ректор Николай Вахтин. Он отметил, что ему непонятно, почему нужно сначала выселить университет, а потом искать ему новое место.
Почему сразу не поискать новое место для размещения школы для одаренных детей? Что касается здания, то оно не очень удобно для учебного процесса — именно поэтому мы затеяли проект по его приспособлению. Этот проект теперь, видимо, не будет реализован.
На данный момент вуз обратился в Рособрнадзор за новой лицензией. Заявка на разрешительную документацию оформлена уже на новый адрес. Какой именно, в вузе не раскрывают, называя здание, на который теперь будет зарегистрирован ЕУ, вспомогательным.
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру».