В Европейский университет запустят одаренных детей

Источник: Reuters

Смольный намерен воплотить в жизнь решение Арбитражного суда и попросить Европейский университет съехать из особняка на Гагаринской улице. Вместо студентов кудринского вуза чиновники хотят расположить в здании в центре города IT-школу дополнительного образования для одаренных детей. В университете такое решение считают, как минимум, нелогичным.

В начале августа арбитражный суд Москвы поставил точку в споре Европейского университета и Смольного: апелляционная инстанция подтвердила расторжение договора аренды дома № 3 по Гагаринской улице.

Особняк Кушелева-Безбородко или, как его еще называют, Малый Мраморный дворец, с 1994 года занимала некоммерческая организация «Европейский университет». Последний раз договор на аренду был продлен в 2011-м до сентября 2024 года. Спустя два года университет объявил конкурс на реконструкцию здания и его приспособление под образовательные цели. Победу присудили французскому архитектурному бюро Wilmotte & Associes S. A. S. Жана-Мишеля Вильмотта.

Предусматривалось создание остекленного атриума для проведения конференций, помещений под библиотеки и компьютерные центры, организация зимнего сада и устройство мансарды с учебными классами над лицевым корпусом. Проект согласовали городские власти, а Европейский университет заявил о готовности вложить в его реализацию 30 млн долларов, пожертвованных спонсорами.

Воплощение этих планов в жизнь пришлось остановить в 2016 году, когда в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками.

Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов — как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы, жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей.

Читайте также Европейский университет в Петербурге лишили лицензии

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, между тем юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза.

Одновременно комитет имущественных отношений Смольного вовсе разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. Чиновники также провели проверку и обнаружили не разрешенные ими временные перегородки и три пластиковых окна. Это стало причиной для того, чтобы перечеркнуть утвержденные планы на реконструкцию здания и на развитие частного вуза.

В марте 2017-го после выхода фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» наблюдатели предполагали, что перипетии Европейского могли быть связаны с имущественным вопросом: по соседству расположен принадлежащий фонду «Дар» и сданный в 2015 году самый дорогой в Петербурге дом на 29 квартир с мраморными полами, дубовыми каминами, лифтом для машин, бассейном и саунами.

Однако, как выяснила «Фонтанка», продавать особняк на Гагаринской улице город не планирует.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по имущественным отношениям, правительством Петербурга на данный момент решается вопрос о том, чтобы разместить в особняке Кушелева-Безбородко IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники.

Читайте также В Европейском университете открыта вакансия ректора

Этой школы еще нет, планируется, что о создании таковой Смольный объявит в ближайшее время, возможно уже 28 августа. В комитете по образованию «Фонтанке» подтвердили, что намерены открыть центр программирования для одаренных детей, однако сообщили, что не в курсе планов, где именно правительство намерено разместить проект. В КИО же добавили, что готовы рассмотреть размещение Европейского университета в другом здании, если вуз к ним обратится.

Интересно и другое: по данным газеты «Коммерсант», месяц назад Алексей Кудрин и ректор ЕУ Николай Вахтин обратились к Владимиру Путину. В письме они попросили сохранить здание на Гагаринской за вузом или же предоставить альтернативное в историческом центре города.

Письмо с резолюцией президента «рассмотреть и поддержать» было перенаправлено из Кремля в Смольный, утверждал «Коммерсант». «Фонтанка» поинтересовалась у КИО, каким образом идет выполнение этого поручения президента, однако ответа не получила.

В Европейском университете сообщили, что никаким другим образом более не обращались к властям: «Инициатива выселения Европейского университета из здания на Гагаринской принадлежит городским властям.

«Мы ждем предложений об альтернативном размещении», — сообщил ректор Николай Вахтин. Он отметил, что ему непонятно, почему нужно сначала выселить университет, а потом искать ему новое место.

Почему сразу не поискать новое место для размещения школы для одаренных детей? Что касается здания, то оно не очень удобно для учебного процесса — именно поэтому мы затеяли проект по его приспособлению. Этот проект теперь, видимо, не будет реализован. Николай Вахтин Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге

На данный момент вуз обратился в Рособрнадзор за новой лицензией. Заявка на разрешительную документацию оформлена уже на новый адрес. Какой именно, в вузе не раскрывают, называя здание, на который теперь будет зарегистрирован ЕУ, вспомогательным.