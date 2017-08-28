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10:48 (мск), источник: Газета.Ру

Собянин рассказал об организации парковок в рамках реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.Ru» рассказал об организации парковок в рамках программы реновации в столице.

«Что касается парковок, то предусмотрены разные виды: подземная под домом, во дворе, точнее, по сути, под ним — полуподземная, еще один вариант — отдельно стоящая многоуровневая парковка, и еще плоскостная», — пояснил Собянин.

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Машиноместа в капитальных парковках будут платными, поскольку это, по сути, гараж. Плоскостные, конечно же, будут бесплатными.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Ранее сообщалось, что в столице увеличат число парковочных мест в ходе реализации программы реновации.

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