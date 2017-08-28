Собянин рассказал об организации парковок в рамках реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.Ru» рассказал об организации парковок в рамках программы реновации в столице.
«Что касается парковок, то предусмотрены разные виды: подземная под домом, во дворе, точнее, по сути, под ним — полуподземная, еще один вариант — отдельно стоящая многоуровневая парковка, и еще плоскостная», — пояснил Собянин.
Машиноместа в капитальных парковках будут платными, поскольку это, по сути, гараж. Плоскостные, конечно же, будут бесплатными.
Ранее сообщалось, что в столице увеличат число парковочных мест в ходе реализации программы реновации.