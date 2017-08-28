На пожаре в доме престарелых погибло три человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для пожилых людей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Пожар в частном доме престарелых на ул. Авиационная в Красноярске начался сегодня около 11:30. Оперативно прибывшие пожарные эвакуировали из здания 34 человека. Очевидцы сообщали, что в огне погиб один из постояльцев пансионата, но не исключали, что пострадавших могло быть больше. Пожар распространился на площади в 250 кв. метров, на его ликвидацию пожарным потребовалось полтора часа.

Следователи пояснили, что на данный момент известно о трех погибших. «По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания», — пояснили в Следственном комитете. Что именно послужило причиной пожара установят в ходе экспертизы.

<div id="vk_post_-54767216_1240778"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-54767216_1240778", -54767216, 1240778, 'D0bGOH4HNUJz9wPhSCUxVyjjFw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства частного учреждения для престарелых граждан, в должностные обязанности которых входило обеспечения пожарной безопасности, а также должностным лицам контролирующих органов», — пояснили в Следственном комитете.