На пожаре в доме престарелых погибло три человека
Пожар, предположительно, начался на соседнем участке и перекинулся на трехэтажное здание пансионата. Следователи возбудили уголовное дело.
Пожар, предположительно, начался на соседнем участке и перекинулся на трехэтажное здание пансионата. Следователи возбудили уголовное дело.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для пожилых людей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Пожар в частном доме престарелых на ул. Авиационная в Красноярске начался сегодня около 11:30. Оперативно прибывшие пожарные эвакуировали из здания 34 человека. Очевидцы сообщали, что в огне погиб один из постояльцев пансионата, но не исключали, что пострадавших могло быть больше. Пожар распространился на площади в 250 кв. метров, на его ликвидацию пожарным потребовалось полтора часа.
Следователи пояснили, что на данный момент известно о трех погибших. «По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания», — пояснили в Следственном комитете. Что именно послужило причиной пожара установят в ходе экспертизы.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства частного учреждения для престарелых граждан, в должностные обязанности которых входило обеспечения пожарной безопасности, а также должностным лицам контролирующих органов», — пояснили в Следственном комитете.
В здании уже изъяли всю необходимую документацию, следователи опрашивают руководителя учреждения и очевидцев произошедшего. Кроме этого им предстоит установить местонахождение владельца частного дома, на территории которого находится пансионат для престарелых граждан.